Armata ucraineană a anunţat prin intermediul contului oficial de Twitter că are doi prizonieri de război. Este vorba despre doi soldaţi din cadrul Unităţii Militare 91701. „Soldații Brigăzii 93 Mecanizate au capturat doi ocupanți ruși, aceștia erau din Regimentul 423 Pușcași Motorizat Yampol, unitatea militară 91701”, se arată în mesajul Ministerului Apărării din Ucraina.

Anunțul este însoţit şi de patru fotografii în care sunt prezentaţi cei doi soldaţi ruşi capturaţi, precum şi armamentul pe care aceştia îl aveau asupra lor.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade captured two Russian occupiers, they were from 423rd Yampol Motorized Rifle Regiment, military unit 91701. pic.twitter.com/UJzypYXWmm

Totodată un elicopter rusesc de atac de tipul Kamov Ka-52 Aligator a fost doborât în apropiere de orașul Hostomel, iar unul dintre piloți a fost luat prizonier, potrivit mesajului postat pe Twitter de jurnalistul din Belarus Tadeusz Giczan.

Russian Ka-52 shot down in Hostomel from up close. You can clearly see the ‘Belarusian’ V marking. One of the pilots has been taken prisoner. pic.twitter.com/EymYhnohoe