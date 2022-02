Aeroportul din Hostomel este la doar 15 minute vest de șoseaua de centură a capitalei Ucrainei. Ministerul de Interne spune că Rusia a preluat controlul asupra aeroportului.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; its just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Oficialii de la Kiev au spus că au reușit să doboare câteva elicoptere în timpul acestui atac, dar informația nu poate fi confirmată.

Another insane video of a helicopter attack on Hostomel, just outside Kyiv. All the helicopters came from the territory of Belarus. pic.twitter.com/E0iovH83wg — Tadeusz Giczan ?? (@TadeuszGiczan) February 24, 2022

Totodată, BBC anunță că un fum negru a fost văzut peste sediul serviciilor secrete ale apărării ucrainene din centrul Kievului. Ucraina spune că unele dintre centrele sale militare de comandă au fost lovite de rachete rusești.

LIVETEXT | Rusia a atacat Ucraina. Zeci de bombardamente în țară, Zelenski anunță că dă arme populației. Bilanțul deceselor

