Caniculă și disconfort termic accentuat

Joi, 14 august, avertizarea este valabilă în intervalul orar 12.00-21.00, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei. Aici se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Jumătate de țară, pârjolită de temperaturi ridicate. Foto meteoromania.ro.

Vineri, 15 august, valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei.

„Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice”, au anunțat reprezentanții ANM.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Sâmbătă, valul de căldură și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.

Prognoza specială pentru municipiul București

14.08.2025 Ora 12:00 – 14.08.2025 Ora 21:00: Vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade.

15.08.2025 Ora 12:00 – 15.08.2025 Ora 21:00: Vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade.

În intervalul 14 august, ora 12 – 14 august, ora 21.00, municipiul București nu se va afla sub incidența unei

atenționări sau avertizări meteorologice.

Conform meteorologilor, în intervalul 15 august, ora 12 – 15 august, ora 21.00, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE