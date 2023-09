Jens Haaning, un artist conceptual ale cărui lucrări se concentrează pe putere și inegalitate, a fost însărcinat în 2021 de Muzeul de Artă Modernă Kunsten din Aalborg, în nordul Danemarcei, să recreeze două lucrări anterioare care au folosit zeci de bancnote pentru a reprezenta veniturile medii.

Lucrarea din 2007 a lui Haaning, An Average Danish Annual Income (Un venit anual mediu danez), a afișat bancnote de coroane fixate pe pânză într-un cadru, iar o a doua lucrare din 2011 despre veniturile austriecilor a folosit bancnote de euro.

Muzeul a pus la dispoziție aproximativ 532.000 de coroane din rezervele sale pentru a recrea lucrările, precum și un onorariu al artistului de aproximativ 40.000 de coroane. Însă, când personalul a despachetat lucrările nou livrate, a găsit două rame goale cu titlul Take the Money and Run.