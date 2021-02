Procurorii DIICOT investighează o grupare infracțională încă de anul trecut. Trei dintre membrii grupării sunt în arest preventiv, iar un altul se află sub control judiciar, potrivit Europa FM.

Hackerii au reușit să intre în telefoanele victimelor, au trimis mesaje cunoscuților în care le cereau să le transfere bani în cont și apoi, prin aplicația mobilă, îi furau. Au încercat inclusiv, spun procurorii DIICOT, să ceară credite bancare.

Victimele au dat, joi, declarații la sediul DIICOT și au povestit, printre altele, că hackerii au intrat în aplicațiile de mobil de pe telefon și au accesat credite.

Gabriel Dorobanțu a fost audiat la DIICOT în calitate de parte vătămată. „Am constatat că de pe card lipseau bani, am făcut o negație către bancă și banca mi-a restituit banii. Prima atenționare a fost în momentul în care am primit un telefon și mi s-a transmis că am făcut o comandă de telefon foarte scump și eu am negat lucrul ăsta și a trebuit să insist și să spun că nu e comanda mea și m-a mirat lucrul ăsta”, a spus cântărețul.

Printre victime se mai numără actorul Adrian Nartea, cunoscut din serialul ”Vlad”, și cântărețul de manele Jean de la Craiova.

