Aproximativ 25 de fotografii cu meniul de la spitalul din Suceava au fost publicate pe rețeaua de socializare. „Fake news-ul cu mâncarea insuficientă din Spitalul Județean, demontat de dr. Teodorovici: «Meniurile sunt stabilite de către un medic dietetician»”, a titrat publicația locală..

„Oamenii trebuie să înţeleagă că mâncarea din spital respectiv cantitatea, necesarul de nutrienţi sunt stabilite de către un medic dietetician după anumite norme, trebuie respectate anumite principii alimentare de dietetică şi nutriţie, în funcţie de patologiile pacienţilor internaţi. Aceeaşi mâncare este servită şi personalului medical. Nu avem meniuri preferenţiale”, este mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Dan Teodorovici.

Imaginile au fost postate după ce Dana Budeanu a publicat imagini din spital, pe Facebook, cu mesajul „Mă scuzați că vă deranjez din vacanță, domnul Flutur”, o referire la președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur (PNL).

„Așa meniu nu am văzut”

Postarea publicației locale a devenit virală, adunând peste 300 de distribuiri și peste 1.000 de comentarii. Mulți dintre internauți acuză că ei nu au primit mâncare similară atunci când au fost internați în spital.

Recomandări Ziarul Adevărul: ”ASF a descoperit o aplicație clandestină folosită de Euroins”. Euroins atacă ”oameni din ASF”

„Hai să fim serioși! Ce este pe o caserolă se dă pe parcursul a 3 zile! Exact acum un an am stat! Așa ceva nu am primit! Pe cine prostiți???”, scrie o fostă pacientă.

„Ați scris din greșeala „așa arată” în loc de „așa ar trebui să arate””, acuză un alt comentator.

„Aş vrea să îl întâlnesc pe dieteticianul care propune crenvurști fiert, tobă și lebar bolnavilor… Nu mai spun că la unele meniuri, e posibil să coste caserolele mai mult decât mâncarea din ele…”, spune unul dintre cei care au comentat.

„Eu m-am externat pe 20.01.2023, minciunile din poză nu le-am văzut, par a fi de la o ședință foto”, scrie un fost pacient al spitalului.

„Cu 2 internări în spital, cu 2 interventii chirurgicale…asa meniu n-am vazut. Sigur e la Spitalul Judetean Suceava ???”, se întreabă un alt fost pacient.

„Am stat în spital, dar așa ceva nu am primit niciodată! Cred că doctorii se bucură de aceste meniuri!”, susţine un fost pacient.

Sunt și oameni care au cuvinte de laudă

Există şi persoane care au spus că mâncarea a fost bună şi suficientă. „Am născut recent și într-adevăr mâncarea a fost bună și suficientă, dar se dă în funcție de afecțiuni, la maternitate am avut meniu destul de bogat și diversificat nu m-am așteptat nici eu și mie îmi era frică de ce am să găsesc în spital, dar au fost condițiile foarte bune și tot personalul s-a comportat exemplar de la medici până la femeie de serviciu, fără să dau atenții”, scrie o proaspătă mămică.

Recomandări După doi ani de restricții în pandemie, în care românii au stat lipiți de televizoare, în 2022, audiențele TV au luat-o la vale. „Granzii” pierd serios public

„Eu am fost internata anul trecut chiar de Crăciun, când am nascut. Sincer vă spun, mâncarea a fost surprinzător de bună și foarte multă”, spune altă femeie care a născut la spitalul judeţean.

Rafila, întrebat despre hrana pacienților

Ministrul sănătăţii Alexandru Rafila a comentat sâmbătă, într-un interviu acordat la Prima TV, imaginile cu hrana oferită pacienţilor în spitale. În emisiune au fost arătate imagini cu micul dejun servit pacienţilor la Spitalul Municipal Bucureşti, în care se vede că hrana constă într-o bucată de brânză topită, puţin unt şi câteva felii de pâine peste care era pusă puţină marmeladă.

Rafila spune că, dacă acea mâncare ar fi fost aşezată „civilizat” şi nu „aruncată” într-o caserolă de plastic, impresia ar fi fost alta.

„Eu vreau să tranşăm lucrul ăsta şi să-l discutăm foarte serios şi o să vă spun ce am făcut noi, la Ministerul Sănătăţii, şi ce ne gândim că am putea să facem. Responsabilitatea privind masa pacienţilor este, clar, a managerului spitalului respectiv. Mie mi se cere să trimit controale la cele 400 de spitale din ţară care să rezolve această problemă. (…) Este clar că este responsabilitatea managerului”, a afirmat Alexandru Rafila, la Prima TV, potrivit News.ro.

Recomandări DOCUMENTE dintr-un mare spital din țară. Ce apare scris în fișele unor bolnavi de la urgențe: „Doamna doctor spune că e plătită la oră, refuză să vadă pacientul”

Rafila spune că a mers personal în o sută de spitale din ţară, iar în majoritatea „hrana este în regulă”. Recunoaște, însă, că sunt şi spitale, unele chiar mari unde hrana nu este cum ar trebui să fie. În interviul acordat Prima TV, el a amintit că anul trecut raţia de hrană a fost dublată de la 11 la 22 de lei şi poate ajunge chiar până la 33 de lei, sumele suplimentare fiind asigurate de la Ministerul Sănătăţii şi ajungând prin Casa de Asigurări de Sănătate către spitale.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Ce a pățit Ioana Tufaru când a întâlnit-o pe amanta tatălui ei, Dan Tufaru: 'Ea mi-a pus mâna pe obraz. Mi-a spus...'

Observatornews.ro O mare companie de stat din România angajează sute de oameni. Salariul mediu net: 2.000 de euro

Știrileprotv.ro Una dintre cele mai mari companii din România angajează sute de oameni. Salariul mediu este de aproape 10.000 de lei

FANATIK.RO Elevii din aceste două județe intră de luni în vacanță. Când vor reveni la ore

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2024. Peștii ar fi bine să-și propună, chiar de dimineață, să rămână calmi, indiferent ce apare și i-ar putea provoca