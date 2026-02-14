Agentul a pozat, inițial, în turist

Agentul, care acționa împreună cu soția sa, a încercat inițial să pozeze în turist, însă anchetatorii estimează un prejudiciu de aproximativ 3.000 de euro. Investigația este în plină desfășurare pe măsură ce noi comercianți depun plângeri.

IPJ Arad reacționează în acest caz. Polițistul vizat de furt a fost suspendat, iar pe numele său a fost deschisă o anchetă internă. Autoritățile locale așteaptă finalizarea cercetărilor pentru a stabili măsurile finale ce vor fi luate împotriva agentului.

Polițistul veteran din Arad a schimbat uniforma pe haine de „turist” pentru a goli rafturile outletului din Parndorf. Cu 15 ani de experiență în poliție, bărbatul și soția sa sunt acuzați că au transformat o escapadă în Austria într-o operațiune de furt în serie. „Prada” – un portbagaj ticsit cu pantofi sport sustrași din 20 de magazine – i-a adus agentului nu doar un dosar penal, ci și suspendarea imediată din funcție.

Portbagajul mașinii era ticsit cu încălțăminte furată

Conform surselor media, flagrantul a avut loc în trafic, unde polițiștii austrieci au descoperit dovezi zdrobitoare în mașina cuplului: zeci de perechi de pantofi sport care aveau încă etichetele și sistemele antifurt montate.

Mai mult, aceștia aveau asupra lor un dispozitiv specializat pentru demagnetizarea sau tăierea elementelor de securitate. Anchetatorii estimează că „vizita” celor doi a vizat aproximativ 20 de magazine din outletul Parndorf, generând un prejudiciu inițial de 3.000 de euro, cifră ce ar putea exploda pe măsură ce inventarele magazinelor sunt finalizate.

Sub masca unui turist obișnuit, polițistul arădean a sperat că va trece neobservat prin filtrele colegilor săi austrieci. Surse locale indică faptul că acesta și-ar fi recunoscut faptele în cursul audierilor externe, însă a mizat pe „discreție” la revenirea în țară.

Tăcerea sa a fost însă inutilă; IPJ Arad a fost informat oficial de partenerii austrieci, declanșând astfel o criză internă în cadrul inspectoratului din cauza lipsei de transparență a angajatului său cu 15 ani vechime.

Anchetă internă la IPJ Arad

IPJ Arad a anunțat deschiderea unei anchete interne, confirmând că agentul a fost „pus la dispoziția unității” pe durata investigațiilor.

Cazul este catalogat drept unul atipic de către colegi, având în vedere că polițistul nu a avut anterior abateri disciplinare și beneficia de o situație materială stabilă.

Acest profil de „angajat model” face gestul cu atât mai greu de înțeles pentru superiori. În acest timp, în Austria, dosarul penal înaintează sub acuzații grave: furt în formă continuată și grup infracțional, fapte pedepsite sever de legislația austriacă.

