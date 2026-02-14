Alexis Stan i-a lăsat fără cuvinte de jurați

A moștenit pasiunea pentru drifturi de la tatăl său, după ce a stat pe scaunul din dreapta. De atunci, nu s-a mai putut dezlipi de volanul mașinilor de curse și a devenit atât de bun, încât competițiile sunt din ce în ce mai ușor de câștigat pentru el.

După ce a creat un moment care nu a mai fost văzut până acum la „Românii au talent”, Andi Moisescu a vrut să se asigure că îl va vedea și în semifinale și a apăsat Golden Buzz.



„Doamnelor, domnilor, eu nu știu ce să zic. Pur și simplu, sunt mută de uimire. Nu știu ce e cu voi. Ce mâncați, copii? Ce îmi place că ți-a dat sportul este siguranța. Ești relaxat și, peste vreo cinci ani, faci ravagii”, a spus Carmen Tănase la PRO TV.



Andra: „Nu am mai văzut așa ceva. Este prima oară când văd un copil priceput la așa ceva. Felicit susținerea părinților către pasiunea ta”.

„Ești foarte concentrat. Pasiunea asta este tot ceea ce trăieși. Ești campion național, îți doresc să ajungi campion mondial. Ești atât de bun, încât îmi e greu să cred că vei avea dezamăgiri din momentul ăsta. Ești foarte bun! Ești extraordinar!”, a spus Mihai Bobonete.

„În spatele oricărui campion, nu stau doar niște părinți, stau și niște bunici. Este fascinant că, la patru ani, s-a apucat serios de povestea asta și a ajuns atât de departe. Ce mă impresionează foarte tare este control pe care reușește să îl aibă la vârsta de zece ani, când se află la volanul unei mașini extrem de periculoase”, a fost părerea lui Andi, care l-a trimis în semifinale cu un Golden Buzz.

Cine este Alexis Stan de la „Românii au talent” 2026

Alexis Stan este pasionat de drift, mai exact de controlul mașinii în derapaj, și a descoperit această pasiune la doar trei ani, când a mers pentru prima dată ca pasager pe locul din dreapta, alături de tatăl său, care îi este și antrenor. Talentul l-a moștenit de la tată și, de atunci, trăiește cu convingerea că driftul este felul său de a se exprima. Idolii săi sunt Piotr Więcek și James Deane, pe care speră să îi întâlnească într-o zi, pe circuit. Alexis și-a demonstrat deja talentul la Campionatul Național RoDrift, în cadrul evenimentelor demonstrative. Este obișnuit cu publicul și televiziunea, iar semnul său distinctiv, după finalul turelor demonstrative, este să coboare din mașină și să urce pe plafon.

Printre momentele importante din cariera sa se numără obținerea licenței oficiale la 9 ani, prima competiție oficială în care a ieșit pe locul I și sezonul 2025, când a devenit campion național, cu 4 victorii din 5 posibile. Cel mai greu moment a fost când, după o tură de încălzire aproape perfectă, a făcut o greșeală în timpul jurizării (spin out), pierzând puncte importante.

