Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează că ceața densă a redus vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, pe artere majore de circulație.
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață, valabilă până la ora 9.00, care vizează sute de localități.
Situația pe autostrăzi
Condițiile de trafic sunt îngreunate pe șase autostrăzi, unde carosabilul este umed, iar vizibilitatea este redusă sub 200 de metri:
- A0 (Centura București)
- A1 (București-Pitești)
- A2 (București-Constanța)
- A3 (București-Brașov)
- A4 (Ovidiu-Agigea)
- A7 (Ploiești-Adjud)
Județele afectate
Probleme similare se înregistrează pe drumurile naționale și județene din: Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vaslui.
Recomandările Poliției Române
Pentru prevenirea accidentelor în lanț, autoritățile fac apel la șoferi să conducă preventiv și să respecte următoarele măsuri:
- Informarea prealabilă: Verificați condițiile meteo și restricțiile de pe traseu înainte de plecare.
- Vizibilitate: Folosiți sistemele de iluminare și dezaburire.
- Distanța: Măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față pentru a putea opri în siguranță pe carosabilul umed.
- Manevre: Evitați depășirile riscante, asigurați-vă temeinic și semnalizați din timp orice schimbare a direcției.
- Atenția: Eliminați orice preocupare care vă poate distrage atenția (telefon etc.) și adaptați viteza la condițiile de drum.
