Într-o postare pe Facebook, MAI arată că iubirea seamănă cu o descindere a mascaților: nu o poți evita, oricât ai încerca, pentru că tot te găsește.

Mesajul a iscat un val de reacții online: „Și dacă nu vine? Te trezești cu un mascat mai mic?”, întreabă cineva. „Love, love, love. Dragostea-i oarbă, se împiedică de tine. Mascații nu, te caută și la 6 dimineața. Cât despre „am fost rănit din dragoste”, mascații mai lasă și vânătăi…..”, a postat altcineva.

O femeie a scris: „Va semnalez o situație de pericol iminent la adăpostul privat Suraia din Vrancea, unde 170 de animale se află în situații greu de privit. Când interveniți să eliberați animalele din acel adăpost și să le dea în custodie asociațiilor care s-au deplasat până la acel adăpost special, să preia animalele? Poate ați uitat că uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, și schingiuirea animalelor sunt infracțiuni. Și lăsați glumițele celor care știu să le facă”.

Valentines Day sau Ziua Îndrăgostiților a devenit o sărbătoare foarte populară în lumea întreagă. Și în 2026, Valentines Day este sărbătorită în luna februarie.

Ziua Îndrăgostiților a devenit o sărbătoare modernă, un prilej de a petrece timp alături de persoana iubită și de a-i oferi cadouri în semn de prețuire. Dincolo de asta însă, Valentines Day are o tradiție veche și multe legende în spate.

Valentine’s Day sau Ziua Îndrăgostiților are loc în fiecare an pe data de 14 februarie. Sfântul Valentin poate fi ocazia perfectă pentru a face unele dintre cele mai frumoase decalarații de dragoste persoanei iubite sau de a-i trimite un mesaj plin de căldură și iubire. Iată o mulțime de mesaje de Ziua Îndrăgostiților pe care le poți trimite de Sfântul Valentin 2026.





