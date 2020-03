De Andreea Archip,

Femeia a povestit în exclusivitate pentru Libertatea la ce riscuri se expun. Pur și simplu, măștile sunt insuficiente și trebuie raționalizate. Trebuie să dea în scris motivul pentru care au decis să folosească o mască.

Chiar dacă au fost în contact cu persoane suspecte, medicii și asistentele nu sunt izolați acasă, trebuie să vină la muncă și li s-au anulat tuturor concediile planificate.

Trei măști la două zile. Raționalizarea echipamentului pentru personalul medical este o hotărâre greu de digerat. Și la fel, regulile de protecție se aplică pentru toți, cu excepția lor. Cu toții se simt expuși, dar merg înainte sperând că se va încheia totuși criza la un moment dat.

Românca din Bologna a hotărât să povestească, sub anonimat, pentru Libertatea, despre realitatea din sistem, cu gândul că în acest fel oamenii vor respecta, odată pentru totdeauna, regulile impuse de statul italian. Alina (nume fictiv) este foarte îngrijorată de ce se întâmplă.

Personalul medical și familiile lor, la risc

„În mod sigur, ne este frică, pentru că avem copii acasă, avem persoane bolnave, îl am pe socrul meu care face dializă și în cazul lui, dacă eu duc virusul acasă, pentru el e moarte sigură. Are 90 de ani și multe patologii și este într-un mare risc. Plus pacienții ceilalți, dacă tu nu folosești nici măcar masca dacă nu ai simptome, te pui pe tine la risc și pe ceilalți pacienți”, explică femeia, care a lucrat timp de două decenii în spitalele de stat și private din Italia.

Potrivit acesteia, în toată regiunea s-a dat dispoziția ca personalul medical, atât timp cât nu are simptome, să vină la muncă. Chiar dacă a avut contact cu persoane bolnave.

Pentru toți ceilalți cetățeni s-ar fi impus măsura izolării. „Avem o colegă care vine de la Modena și acolo e închis, sunt forțe de ordine care te verifică la intrare. Dacă ești asistent medical te lasă să ieși. Iar soțul ei are de 15 zile febră și medicul i-a zis că nu vine la domiciliu pentru că îi este frică și să sune la numerele indicate. I-au spus că și dacă are COVID-19, ei nu vor veni decât dacă febra sare de la 38,5 la 40. Ei însă i se permite să vină la muncă. Ar putea să ne contamineze și pe noi sau poate pe alți pacienți”, mai spune Alina.

Virusul s-a răspândit într-atât în Italia, încât nu mai poți să găsești pacientul sursă, cel care i-a infectat pe ceilalți.

De pildă, soțul meu este medic de familie și a avut două cazuri de tineri care au fost în discotecă și sunt infestați. Și într-o discotecă sunt persoane, nu glumă. Alina, asistentă medicală în Italia:

Dau cu subsemnatul pentru fiecare mască

„Este acceptabil să folosești mască doar dacă ai un simptom, dacă îți curge nasul, ai o tuse, poți scrie că ai folosit-o pentru că ai simptome sau în cazul în care pacientul îți spune că are febră, că îi este rău și tușește, atunci poți folosi masca și îi poți da și lui una. Sunt mulți medici care au luat deja virusul”, mai povestește românca.

Cu puțin timp înainte să vorbim la telefon, un medic ginecolog venise să le roage pe asistente să cedeze din măștile lor, drămuite cu atâta grijă.

„Este foarte clar că operatorilor sanitari nu li se mai face testul pentru ar putea fi pozitivi și ar trebui izolați”, concluzionează românca.

Alina ar fi trebuit să vină acasă în România la final de lună, în concediu. Și-a anulat călătoria. Spitalul a anulat concediile tuturor. Trebuie să muncească și să muncească până la final.



