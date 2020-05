De Mihai Niculescu,

Până atunci însă, avocatul asistentului Gabriel Obadă, care este și liderul pe unitate al sindicatului Sanitas, a cerut o serie de documente de la conducerea spitalului, pentru a-și pregăti apărarea, arată Ziarul de Iași.

„Nu au fost respectate procedurile legale din Codul Muncii şi din Codul de Procedură Civilă, managerul spitalului a spus că au fost administrare unele probe, deşi nu se fixase niciun termen anterior, iar noi am solicitat să ne pună la dispoziţie tot ceea ce au administrat ei fără să ne anunţe pe noi, le-am cerut o serie de acte, printre care şi Regulamentul de Ordine Interioară, mai multe hotărâri invocate de ei sumar pe care se întemeiază cercetarea lor disciplinară. De asemenea, am solicitat să ni se comunice procesul- verbal şi convocatorul pentru noul termen pe adresa de email sau la adresa de domiciliu, însă nu am primit nimic, deşi ei au zis că au trimis”, a declarat avocatul Alexandrin Reznic.

Comisia de disciplină propune sancțiunea

Decizia comisiei de disciplină din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola“ din Iaşi a fost amânată pentru data de 19 mai, „din cauza pandemiei şi pentru a respecta anumite prevederi legale“, au precizat reprezentanţii unităţii medicale, potrivit sursei citate.

Iniţial, comisia trebuia să ajungă la o hotărâre pe 8 mai. Comisia de disciplină nu dispune sancţiuni, ci constată anumite lucruri şi apoi propune sancţionarea, decizia de sancţionare fiind emisă de angajator, adică în acest caz de managerul unităţii medicale.

Reamintim că asistentul medical Gabriel Obadă a ascuns o cameră de luat vederi într-o cutie lăsată într-o încăpere în care se schimba personalul medical. A recunoscut, explicând că a vrut să afle cum este bârfit.

