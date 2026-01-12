„Astăzi călătorim pe ruta Cluj-Napoca – Brașov cu trenul InterCity 532, care include acum un vagon restaurant modernizat prin PNRR”, menționează autorul postării.

Acesta prezintă interiorul vagonului restaurant, condițiile oferite pasagerilor, atmosfera din tren și experiența generală de călătorie cu IC 532, unul dintre cele mai importante trenuri InterCity din România.

Potrivit autorului, modernizarea realizată cu fonduri din PNRR aduce un nivel sporit de confort și servicii, iar introducerea acestui vagon restaurant reprezintă un pas înainte pentru transportul feroviar românesc.

Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost introdus în circulație de CFR Călători la sfârșitul lunii septembrie 2025, în compunerea unei perechi de trenuri InterCity, conform Club Feroviar.

Contractul pentru modernizarea acestor vagoane a fost semnat pe 15 ianuarie 2024, între CFR Călători și compania Remarul 16 Februarie din Cluj-Napoca, sub denumirea „Servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achiziție servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat”.

Valoarea modernizării celor 10 vagoane se ridică la 9,95 milioane de euro, fără TVA, la care se adaugă costurile de mentenanță, estimate la 6 milioane de euro, fără TVA.

Primul vagon, cu numărul 61 53 8976 005-4, a intrat în uzina de reparații la 9 ianuarie 2024. În cel mai optimist scenariu, până în vara acestui an, termenul-limită stabilit prin PNRR, CFR Călători ar urma să dispună de un total de 10 vagoane bar-bistro modernizate.

