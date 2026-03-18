În urma incidentului, o persoană a murit, iar o alta a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Identitatea acestora nu a fost încă făcută publică.

Alarma s-a dat în jurul orei 17:30 la Baza Forțelor Aeriene Holloman (situată lângă Alamogordo), după raportarea unui atacator activ în apropierea magazinului din incintă.

Ulterior, oficialii militari ai Aripii 49 (49th Wing) au anunțat că intervenția echipajelor de urgență s-a încheiat, baza a fost securizată, iar restricțiile au fost ridicate.

„Nu există nicio amenințare în acest moment”, se arată în comunicatul oficial. Totuși, magazinul bazei rămâne închis până la noi dispoziții.

Baza militară se întinde pe o suprafață de aproximativ 240 de kilometri pătrați și este sediul Aripii 49.

Conform prezentării oficiale, unitatea are un rol activ în securitatea națională, găzduind personal de aviație și gardieni pregătiți pentru misiuni de luptă.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre motivele sau circumstanțele exacte ale atacului.