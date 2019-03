UPDATE 17:55: Atacatorii care s-au sinucis după crimele comise au fost identificați. Ei sunt doi tineri de 20 de ani și 25 de ani, foști elevi ai școlii Raul Brasil din Suzano.

Bilanțul victimelor a ajuns la opt, printre care 6 copii și doi angajați ai instituției de învățământ.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 9:40, în timp ce studenții se aflau în pauză. Mai mulți oameni au fost răniți după ce atacatorii au deschis focul.

Atacatorii s-au sinucis după atac, spune poliția. Identitatea victimelor și cea a atacatorilor nu a fost încă făcută publică.

Autoritățile braziliene spun că nu se știe deocamdată motivul atacului.

„Eram în clasă în timpul pauzei. Am crezut că aud bombe. Când am realizat că este vorba de focuri de armă, am rămas acolo și am plecat doar atunci când a venit poliția”, a povestit Sandra Perez, o profesoară de la școala vizată de atac, pentru ziarul O Estado de S.Paulo.

Guvernatorul din San Paulo, Joao Doria, a transmis un mesaj pe Twitter imediat după incident, spunând că victimele au fost „ucise într-un mod crud”.

Foto: EPA

Trei frați pompieri și grădina lor zoologică! Au transformat curtea casei părintești într-un adăpost pentru animale