Conform poliției, una dintre victime a murit, iar cealaltă a fost grav rănită. Suspectul a fost reținut și arestat la scurt timp după incident, iar arma folosită – un cuțit – a fost recuperată de autorități.

Motivul atacului nu este deocamdată clar. Poliția investighează cazul din toate direcțiile, a declarat o purtătoare de cuvânt pentru Agenția Germană de Presă. Autoritățile urmează să ofere în curând mai multe informații despre victime și despre suspect.

Potrivit unor martori, atacatorul ar fi strigat „musulmani nenorociți” în timpul agresiunii. De asemenea, un martor citat de presă a spus că l-a văzut pe bărbat stând în mijlocul drumului după atac, blocând temporar traficul.

Conform publicației „Kronen Zeitung”, atât suspectul, cât și victimele ar fi din Linz, însă nu se știe încă dacă se cunoșteau între ei.