Patru persoane au fost rănite în atacul care s-a produs pe strada La Canebière din centrul Marsiliei, foarte aproape de o secție de poliție. Suspectul a început să atace la întâmplare oamenii de pe stradă, scrie presa franceză.

Poliția a ajuns foarte repede la locul atacului și l-a împușcat pe atacator după ce acesta a scos o armă și a îndreptat-o spre oamenii legii.

#BREAKING knife attack in #Marseille – At least 4 people have been injured. The attacker has been shot by the police pic.twitter.com/cPyAsC8mGZ

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) February 19, 2019