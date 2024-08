Alerta din nord-vestul Israelului ar putea fi legată de primul răspuns al Hezbollah în legătură cu uciderea comandantului său Fuad Shukr, ucis într-un atac efectuat marți de israelieni la periferia de sud a Beirutului, capitala Libanului, notează sursa citată.

Filmulețe distribuite pe X arată că sistemul israelian antiaerian Iron Dome a fost activat pentru respingerea unui baraj cu rachete.

Numerous Iron Dome interceptions reported over the Western Galilee, in the first attack from Lebanon in over 48 hours. https://t.co/oLZo51GBzf pic.twitter.com/qnuQn9RMbn

Între timp, armata israeliană a anunțat că a distrus un lansator de rachete în sudul Libanului.

Rocket sirens are sounding in the Western Galilee amid an apparent barrage from Lebanon.



It would mark the first attack by Hezbollah in more than 48 hours. pic.twitter.com/7aBexvJ4EH