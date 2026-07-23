Victima a fost preluată în stare critică și transportată de urgență la un spital din localitate, însă medicii au fost nevoiți să declare decesul la scurt timp după sosire.

Intervenție în forță a trupelor speciale și evacuarea ostaticilor

Primele apeluri de urgență au alertat poliția bavareză joi, în jurul orei locale 15:00. În fața unei amenințări majore, forțele de ordine au mobilizat rapid resurse impresionante în vestul orașului Regensburg, inclusiv unități speciale de intervenție (SEK), forțe de descarcerare și un elicopter al poliției.

În interiorul clădirii unde funcționa banca se aflau mai multe persoane blocat în momentul atacului. Trupele speciale au declanșat o operațiune tactică de salvare și au reușit să scotă în siguranță două persoane rămase captive în imobil.

„Două persoane se aflau încă în clădire. Unitățile speciale au reușit să le scoată din clădire între timp. Operațiunile poliției la fața locului continuă, iar clădirea este în continuare percheziționată”, au precizat reprezentanții poliției din Bavaria.

Suspectul este un german de 20 de ani

După aproximativ trei ore de la declanșarea crizei, în jurul orei locale 18:00, autoritățile au reușit să îl neutralizeze pe atacator. Acesta a fost reținut fără a suferi răni în timpul intervenției trupelor speciale.

Anchetatorii au confirmat că suspectul este un cetățean german în vârstă de 20 de ani. Din primele verificări, tânărul era înarmat cu un cuțit și a acționat de unul singur.

Poliția a precizat că atacatorul nu a transmis solicitări explicite sau revendicări în timpul desfășurării evenimentelor.

Cazul este cercetat în prezent sub încadrarea de omor și tentativă de jaf. Anchetatorii încearcă să stabilească mobilul exact care l-a determinat pe tânăr să recurgă la un asemenea act de o violență extremă.

Zonă izolată de poliție pe malul Dunării

Sucursala bancară în care s-a produs tragedia este amplasată în partea de vest a orașului Regensburg, în imediata apropiere a fluviului Dunărea.

Pe parcursul întregii după-amiezi, poliția a izolat perimetrul și a adresat populației apeluri repetate de a evita complet zona operațiunii.

Cu o populație de aproximativ 150.000 de locuitori, Regensburg este un important centru urban din Bavaria, situat geografic între Nürnberg și München, la mică distanță de granița Germaniei cu Republica Cehă.

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