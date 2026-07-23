Andra Apostol ar fi influencerița acuzată de furtul brățării de 36.500 de euro

Andra Apostol, o fostă concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil!”, în vârstă de 30 de ani și cu 70.000 de fani pe TikTok, ar fi influencerița acuzată că a furat o brățară din aur alb în valoare de 36.500 de euro din magazinul Luis Vuitton din Cannes, relatează România TV.

Aceasta a avut o relație de scurtă durată cu Adrian Mititelu Junior, fiul lui Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, scrie publicația menționată.

„Sunt Andra, mai nou Angelina Jolie de România”

„Angelina Jolie de România” a absolvit un curs de actorie și a visat să joace pe marile scene. 

„Sunt Andra, mai nou Angelina Jolie de România. Nu simt vreo asemănare. Vin din Slatina. Am venit la 17 ani și jumătate la București, am făcut niște cursuri de actorie și m-am stabilit aici. Am simțit să le fac doar atunci (nr. cursurile de actorie), înainte să mă mut definitiv aici, în București.

Sunt la început de drum. Sunt așa un început de influencer. Am așteptat o grămadă după ea (nr. bifa de verificare de pe Instagram), până la urmă mi-au aprobat-o.

Sunt ce vreau să fiu. Nu pot spune că mă ocup cu ceva anume. Am diferite colaborări cu diferite brand-uri românești. O mai ajut pe mama mea cu magazinele”, a declarat Andra Apostol, potrivit Antena Stars.

 
 @romania_fastforward Andra Apostol prinsă la furat în Franța! A furat o brățară de 36.000 de euro de la Louis Vuitton #andraapostol #bratara #louisvuitton #franta #roffw #stiri #infos ♬ original sound  - Romania Fast Forward

Influencerița a ascuns brățara sub telefonul mobil

Femeia se afla în magazin împreună cu partenerul său, în vârstă de 33 de ani. Furtul a avut loc după ce o vitrină din magazin a rămas deschisă. Potrivit anchetatorilor, românca a luat brățara din aur alb și a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a părăsit magazinul împreună cu iubitul ei.

Aceștia au fost găsiți după două zile, în timp ce se plimbau pe una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Cannes. Au fost recunoscuți întâmplător de polițiștii care participau la o acțiune de combatere a furturilor din buzunare. Românca purta la încheietură brățara dispărută din magazin. Ulterior, brățara a fost recuperată și restituită reprezentanților companiei. 

Aceștia au fost prezentați în procedură rapidă în fața Tribunalului Judiciar din Grasse și judecați pentru furt agravat. Judecătorul a considerat că furtul a fost comis cu premeditare.

Totuși, influencerița, prin intermediul unui interpret, a negat că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Aceasta a fost condamnată la zece luni de închisoare, iar partenerul ei la 12 luni. 

Pedepsele urmează să fie executate sub supraveghere electronică, cei doi având domiciliul stabil în orașul Toulouse. Fiecare a primit și o amendă de 5.000 de euro. În plus, le-a fost interzis să intre timp de cinci ani în departamentul Alpes-Maritimes.

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