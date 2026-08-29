Lovitura a vizat un depozit din localitatea Mila, situată în vecinătatea capitalei ucrainene, provocând distrugeri masive în zona rezidențială din jur.

Ancheta penală după explozia din Mila

Printre clădirile puternic afectate de suflul detonării se numără un azil destinat persoanelor în vârstă și cu dizabilități. Serviciile de urgență au intervenit rapid la fața locului, reușind să evacueze peste 370 de persoane din zona de pericol.

Declarațiile oficiale indică faptul că în depozitul lovit erau stocate muniții, iar atacul rusesc a provocat o explozie secundară de proporții.

Președintele Zelenski a criticat dur amplasarea materialului exploziv lângă locuințele oamenilor, procedură strict interzisă de legislație.

Autoritățile din Ucraina au deschis deja un dosar penal pentru neglijență în serviciu, Zelenski subliniind că toate persoanele responsabile pentru această decizie vor fi trase la răspundere.

Riposta Ucrainei: 1.000 de drone pe zi trimise în Rusia

În timp ce Kievul este supus unor valuri aproape neîntrerupte de atacuri cu drone de atac propulsate prin reacție, liderul ucrainean a recunoscut că țara trebuie să accelereze semnificativ producția internă de sisteme de interceptare pentru dronele de tip Shahed.

Ca măsură de răspuns direct la escaladarea bombardamentelor rusești, Ucraina își propune să crească capacitatea de atac la distanță.

Planul strategic prevede lansarea a 1.000 de drone cu rază lungă pe zi deasupra teritoriului rus, o creștere considerabilă de la media actuală de 300 de unități. Aceste operațiuni au perturbat deja logistica și economia Rusiei, aducând impactul războiului direct pe teritoriul agresorului.

Volodimir Zelenski a punctat și dificultățile economice tot mai mari ale Moscovei, oferind ca exemplu decizia neobișnuită a Rusiei de a importa benzină, în ciuda statutului său de mare producător de petrol.

Avertisment de la CIA pentru Kremlin

Pe plan diplomatic și de securitate, președintele ucrainean a confirmat că reprezentanții americani au informat Kievul despre vizita neanunțată la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe.

Oficialul american le-a transmis liderilor ruși un avertisment ferm împotriva oricărei tentative de a escalada conflictul către statele membre NATO, un demers pentru care Zelenski a transmis mulțumiri partenerilor de la Washington.