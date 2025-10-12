Potrivit declarației, membrii organizației au distrus un panou de control al traficului pe o cale ferată din apropierea orașului Novocherkassk. Trupele ruse ar folosi această cale ferată pentru transportul de personal militar și provizii.

Operațiunea de sabotaj a perturbat liniile de aprovizionare ale Rusiei, declanșând „o reacție în lanț de întârzieri” în transporturile către frontul de sud, a precizat grupul. Publicația The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Mișcarea partizană Atesh, care înseamnă „foc” în limba tătară, comite în mod regulat atacuri de sabotaj pe teritoriul Rusiei și în zonele Ucrainei aflate sub ocupație rusă.

Partizanii au raportat un atac similar asupra unei linii feroviare care duce la o fabrică aerospațială din orașul rus Smolensk, în luna septembrie.

Cu câteva zile înainte, Atesh anunțase distrugerea unui turn de comunicații la o fabrică de apărare antiaeriană din orașul rus Tula, pe 11 septembrie.

Regiunea Rostov a Rusiei se află de-a lungul graniței cu Ucraina și se învecinează cu regiunile ucrainene Luhansk și Donețk, aflate sub ocupație rusă. Din cauza apropierii de linia frontului, zona este o țintă frecventă a atacurilor ucrainene.

Pe 17 septembrie, Atesh a anunțat sabotarea infrastructurii feroviare din orașul rus Ekaterinburg, perturbând logistica militară a Moscovei „în toate direcțiile strategice”.

