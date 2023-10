Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc în jurul locale 19.15, lângă cartierul Sainctelette, în centrul Bruxelles-ului, și a fost surprins de un martor. În imagini se vede cum un bărbat, îmbrăcat cu o vestă reflectorizantă portocalie, coboară de pe un scuter și scoate o armă automată. Se aud apoi focuri de armă, în timp ce bărbatul își urmărește victimele în holul unei clădiri. Se aud din nou focuri de armă.

La ieșire, potrivit presei belgiene, autorul atacului a tras și asupra unor persoane care se aflau într-un taxi, pentru ca apoi să se urce pe scuter și să fugă.

A shooting has just taken place in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/0lkepCOOFw