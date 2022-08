„Un răufăcător care purta o caschetă şi o mască, înarmat, a năvălit la ora locală 10.22 în grădiniţa din provincia Jiangxi”, potrivit unui comunicat al poliţiei.

Suspectul, în vârstă de 48 de ani, a fugit şi este căutat activ, a precizat poliția. Autoritățile nu au specificat ce armă a fost folosită. De asemenea, nu au fost precizate nici detalii despre victime și vârsta lor.

Dar pe rețelele sociale a fost publicat un videoclip care arată un polițist care duce un copil în brațe spre o ambulanță.

BREAKING: China just had a kindergarten massacre. Of the 9 victims of toddlers & teachers, 3 dead, 6 seriously injured so far. The suspect is still at large



Once again, they vented the weak…



3-Aug, Anfu #AmazingChina pic.twitter.com/LEhf9XQ3WE