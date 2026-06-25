Armata britanică a confirmat că atacul a provocat avarii la nivelul punții de comandă (bridge), însă nu s-au înregistrat victime sau daune aduse mediului înconjurător. Incidentul a avut loc la 7,5 mile marine în largul coastelor Omanului.

Amenințările Teheranului: „Consecințele le suportați”

Atacul a survenit la doar câteva ore după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) lansase un avertisment agresiv la adresa navelor care tranzitează zona fără autorizație de la Teheran.

Pe rețelele de socializare au circulat înregistrări audio în care mesaje radio atribuite Marinei IRGC somau echipajele: „Tranzitați doar cu permisiunea IRGC, pe rutele desemnate. Fără permisiune, cu sistemul AIS dezactivat sau în afara rutei, consecințele le suportați”.

Reacționând la noua rută și la intensificarea traficului, IRGC a transmis prin agenția oficială IRNA că acest coridor a fost stabilit fără coordonare prealabilă cu Iranul, catalogându-l drept „inacceptabil și complet periculos”.

Oficialii militari iranieni au subliniat că singura rută legală este cea declarată de Republica Islamică, iar încălcarea regulilor va atrage măsuri punitive.

Noua rută maritimă și exodul navelor blocate

În ciuda amenințărilor, datele maritime au indicat un aflux masiv de nave în Strâmtoarea Hormuz înainte de atac.

Acest culoar fusese anunțat oficial miercuri de către Oman, în strânsă coordonare cu Organizația Maritimă Internațională (IMO, agenție a ONU), ca o încercare de a elibera navele blocate de conflict.

70 de traversări fuseseră deja înregistrate pe ruta omaneză joi dimineață. Flota de petroliere, deschisă de nava Stoic Warrior, a navigat aproape de țărm, de-a lungul Emiratelor Arabe Unite și prin Peninsula Musandam (Oman).

Companii gigant, precum Maersk, au reușit să își scoată navele din port (inclusiv portcontainerul Maersk Baltimore).

Înainte de izbucnirea războiului, traficul se desfășura liber printr-un coridor central din strâmtoare, zonă prin care se transportă aproximativ o cincime din volumul global de petrol și gaze naturale.

Richard Meade, redactor-șef la Lloyd’s List, a explicat că riscul de tranzit perceput ca fiind mai mic a atras imediat numeroși operatori oportuniști dornici să preia mărfurile blocate.

Canal direct de comunicare și vidul de putere de la Teheran

Pe fondul acestei escaladări, vicepreședintele SUA a anunțat o mutare diplomatică neașteptată pentru deschiderea unui canal direct de comunicare cu ramura militară de elită a Iranului: detașarea unor reprezentanți ai IRGC și ai armatei americane (CENTCOM) la Doha pentru a soluționa disputele în mod direct.

Această negociere vine într-un moment de reconfigurare la Teheran. Se pare că IRGC a preluat rolul de principal intermediar al puterii în Iran.

Asta deoarece ayatollahul Mojtaba Khamenei este absent din spațiul public, fiind rănit în atacurile inițiale americano-israeliene asupra Teheranului — atacuri care au dus la moartea tatălui său, fostul lider suprem Ali Khamenei.

Asigurări americane pentru monarhiile din Golf

În paralel, Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu miniștrii de externe din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) pentru a le garanta sprijinul Washingtonului.

Rubio a asigurat aliații că SUA nu vor permite impunerea unor taxe sau „vămi” navale ilegale în strâmtoare și că Washingtonul va face totul pentru a menține ruta Omanului funcțională: „Dacă aceasta se blochează, atunci vom avea o problemă”.

Ministrul de externe din Bahrain, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, a mulțumit public Statelor Unite pentru sprijin, menționând că acest acord aduce „o licărire de speranță pentru regiune”, dar a avertizat că este vital ca Iranul să își respecte toate obligațiile asumate.