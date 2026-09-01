Incidentul s-a petrecut luni, în jurul orei 16:30, în imediata apropiere a clădirii One Times Square și a unui post secundar al Departamentului de Poliție din New York (NYPD).

Cum s-a derulat atacul din centrul Manhattanului

Agresoarea, o femeie de 49 de ani din cartierul Queens, a scos două cuțite mari de bucătărie dintr-o pungă de cumpărături și l-a lovit direct în abdomen pe un bărbat de 68 de ani. Acesta tocmai ieșise de la metrou și aștepta să traverseze strada alături de soția sa.

Câteva secunde mai târziu, femeia a atacat o altă persoană, o tânără de 32 de ani, înjunghiind-o tot în zona abdominală.

Ambele victime au fost transportate de urgență la spital. Din păcate, femeia de 32 de ani a decedat din cauza rănilor grave, în timp ce bărbatul se află în stare stabilă.

Autoritățile nu au precizat dacă cele două persoane erau turiști sau rezidenți ai orașului.

Femeia a refuzat să predea armele și a amenințat polițiștii

Imaginile surprinse de martori și distribuite pe rețelele de socializare arată momentul în care un grup de cel puțin zece polițiști a încercat să o convingă pe femeie să arunce armele albe.

În ciuda dialogului purtat timp de câteva minute, aceasta a refuzat să coopereze, strigându-le agenților: „Nu arunc nimic, mai bine vă omor pe amândoi”.

Echipajele au folosit un pistol cu electroșocuri (Taser), însă dispozitivul nu a reușit să o imobilizeze pe agresoare. Femeia a avansat rapid spre polițiști cu cuțitele în mână, moment în care doi ofițeri au deschis focul.

Agresoarea a fost pusă la pământ, i-au fost puse cătușele și i s-a acordat primul ajutor chiar pe caldarâm, însă ulterior a fost pronunțat decesul.

Atacatoarea avea antecedente psihiatrice

Comisarul de poliție din New York, Jessica Tisch, a declarat că situația a fost extrem de periculoasă.

Agresoarea avea în evidențele NYPD antecedente documentate de sănătate mintală din anii 2018 și 2019, dar nu înregistra un cazier judiciar.

Anchetatorii au subliniat că nu există dovezi care să sugereze un act de natură teroristă.

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