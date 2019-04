Anunțul morții celor patru cetățeni americani a fost făcut de autoritățile NATO și SUA, relatează site-ului cotidianului The Boston Globe, citat de Mediafax.

Un atacator sinucigaș a detonat o mașină încărcată cu explozibil, în apropierea bazei aeriene de la cea mai mare bază militară americană din Afganistan, aflată la nord de Kabul.

Pe Twitter, talibanii au anunțat că explozia a distrus un vehicul blindat, iar mai mulți militari străini au fost uciși sau răniți.

Autorităţile NATO şi SUA au precizat că alţi trei militari americani au fost răniţi în urma atacului.

Atentatul a avut loc în contextul în care oficialii americani și talibani poartă negocieri privind un potențial acord de pace care să pună capăt conflictului care durează de aproape 18 ani.

Pe 23 martie, patru oameni au murit și alți 31 au fost răniți, în urma unui atac cu explozibili la o ceremonie publică din Afganistan.

The Taliban have claimed todays SVBIED attack on Bagram AB that killed 3 US soldiers, a contractor & injured 3 more. Here, a couple distant aftermath shots, picture of the bomber & the IEA claim – h/t @RisboLensky pic.twitter.com/fiflNmoLnH

— Hugo Kaaman (@HKaaman) April 8, 2019