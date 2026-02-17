Pentru producători, este mai simplu și mai ieftin decât să dezvolte mai multe mașini diferite

Modelele menționate la început sunt modele surori cu alte logo-uri. Adică vehicule care sunt vândute și în Europa, dar sub alte mărci și nume, pentru a le face mai interesante pentru o anumită piață. Această practică se numește „rebadging” sau „badge engineering”, în română „reetichetare”.

Exact același principiu îl vedem și mai aproape de noi: multe modele Dacia sunt, de fapt, dezvoltate în strânsă legătură cu Renault, împărțind platforme, tehnologie și chiar design, dar fiind adaptate și vândute sub un alt nume pentru a răspunde mai bine unei piețe diferite.

În lumea automobilelor, această practică este utilizată de câteva decenii, dar nu toată lumea cunoaște acest proces. Pentru producători, este mai simplu și mai ieftin decât să dezvolte mai multe mașini diferite pe aceeași platformă pentru piețele corespunzătoare. Desigur, și partajarea platformelor este o practică larg răspândită.

Ce înseamnă „badge-engineering”?

Același model de vehicul este utilizat pentru a fi oferit ca „mașină nouă” pe diferite piețe sau pentru diferite grupuri de clienți. Uneori se fac mici modificări la partea frontală, la bare de protecție și la diverse detalii interioare, iar logo-urile sunt înlocuite atât în interior, cât și în exterior. În unele cazuri, se utilizează și motoare adaptate.

Unul dintre cele mai cunoscute și clasice exemple este Audi 50, care a apărut în gama de modele VW sub denumirea Polo. În prezent, această practică este utilizată foarte des pentru modelele chinezești, care sunt oferite sub mărci europene. În plus, pot fi utilizate variante cu autogaz (GPL) sau gaz natural (GNC).

Astfel, vehiculele sunt cunoscute sub mărci și denumiri diferite în diferite regiuni. Acestea au aceeași caroserie, aceleași faruri, aceeași tehnologie și, în mare parte, interioare identice.

De ce „rebadging”?

Există nenumărate exemple de așa-numit „rebadging”. Motivele sunt la fel de variate ca și modelele care rezultă din acesta: acorduri de distribuție, joint venture-uri, apartenența la același grup, adaptări la diferite piețe sau dorința de a poziționa mai clar o mașină în funcție de grupul țintă.

De aceea vedem cum un Seat Leon devine Cupra Leon. Renault Captur și Mitsubishi ASX sunt practic gemeni, iar un Suzuki Across este, în esență, un Toyota RAV4. Este însă bine cunoscut faptul că Opel operează în Marea Britanie sub numele de Vauxhall. Pentru mulți nu ar fi o surpriză să întâlnească un Vauxhall Corsa în vacanță.

Pentru a crea o imagine de ansamblu mai clară, mai jos avem o listă cu toate „dublurile” care vor fi vândute în Europa în 2026 (în paranteze este indicat modelul/modelele originale). Imediat sub acestea, sunt enumerate „copiile” aproape identice, care sunt comercializate în cel puțin una dintre țările UE/AELS/Marea Britanie. Mai jos găsiți toate celelalte modele care au cel puțin un „geamăn”.

Toate modelele rebadging care vor fi vândute în Europa în 2026:

Alfa Romeo Tonale (Dodge Hornet)

BAIC BJ40 (Beijing BJ40) ICH-X K2

BAW 212 (212 T01) EMC 212

Beijing X35 (Beijing X3, Senova Zhida) Evo 5

Beijing X75 (Beijing X7, BAIC X7) Tiger Eight

Chery Tiggo 4 (Chery Tiggo 5x) DR 5 Ebro S400

Chery Tiggo 7 DR 6 Ebro S700

Chery Tiggo 8 DR 7 Ebro S800 Sportsequipe 8

Chery Tiggo 9 (Jaecoo J8, Jaeecoo 8, Chery Fulwin)

Cirelli 1 (SWM Tiger) SWM G03F

Cirelli 2 (Fengon 500) DFSK Glory 500 Seres ix3 Seres 3

Cirelli 3 SWM G01

Cirelli 4 (Fengon 580) DFSK Glory 600 DFSK 600 DFSK E5

Cirelli 5 (Forthing T5 Evo) Cirelli 5zero5 EVO 6 Forthing Friday Forthing Friday EV Forthing 5

Cirelli Sport Coupé (Fengon ix5) DFSK Glory F5 DFSK F5

Cirelli 6 SWM G05

Cirelli 3zero3 (Forthing T5L)

Cirelli 5zero5 (Forthing T5 Evo) Cirelli 5 EVO 6 Forthing Friday Forthing Friday EV Forthing 5

Cirelli 7zero7 (Forthing Xinghai S7) Forthing 7

Cupra Tavascan (Volkswagen ID. Unyx)

Cupra Leon Seat Leon

Cupra Leon Sportstourer Seat Leon Sportstourer

Cupra Ateca Seat Ateca

Dacia Spring (Renault Kwid E-Tech Electric, Dongfeng Aeolus EX1, Dongfeng Fengxing T1, Dongfeng Fengguang E1, Dongfeng Nano Box, Forthing T1)

Dacia Duster (Renault Duster)

DFSK Glory 500 (Fengon 500) Cirelli 2 DFSK Fengon 500 Seres ix3 Seres 3

DFSK Glory 600 (Fengon 580) Cirelli 4 DFSK 600 DFSK E5 DFSK Fengon E5 DFSK Fengon 580 DFSK Fengon 600

DFSK Glory F5 (Fengon ix5) Cirelli Sport Coupé DFSK F5 DFSK Fengon 5

DR 1.0 (Chery eQ1)

DR 3 (Chery Tiggo 3x)

DR 5 (Chery Tiggo 5x, Chery Tiggo 4) Ebro S400 Sportsequipe 5

DR 6 (Chery Tiggo 7) Ebro S700 Sportsequipe 6

DR 7 (Chery Tiggo 8) Ebro S800 Sportsequipe 8

Ebro S400 (Chery Tiggo 5x, Chery Tiggo 4) DR 5 Sportsequipe 5

Ebro S700 (Chery Tiggo 7) DR 6 Sportsequipe 6

Ebro S800 (Chery Tiggo 8) DR 7 Sportsequipe 8

Ebro S900 (Chery Tiggo 9X, Chery Fulwin T9)

EMC Quattro (Geely Yuanjing X3, Geely GX3) Livan X3 Pro

EMC Sei (Kaiyi Showjet, Kaiyi X3) EVO Cuatro

EMC Sette (Geely Yuanjing X6) Livan X6 Pro

EMC 212 (212 T01) BAW 212 EMC Yudo (Yudo Yuntu, Yudo K3, Yudo 3)

EVO 3 (JAC Refine S2)

EVO 4 (JAC Refine S3, Heyue S30)

EVO 5 (Beijing X3, Senova Zhida) Beijing X35



EVO 6 (Forthing T5 Evo) Cirelli 5 Cirelli 5zero5 Forthing Friday Forthing Friday EV Forthing 5

EVO 7 (Sehol X8, JAC Jiayue X8) JAC JS8

EVO 7 Kairos (Sehol QX, JAC QX) Tiger Seven

EVO Spazio (Forthing Yacht) Cirelli 7 Forthing U-Tour

Forthing Friday (Forthing T5 Evo) Cirelli 5 Cirelli 5zero5 EVO 6 Forthing Friday EV Forthing 5

Forthing U Tour (Forthing Yacht) Cirelli 7 EVO Spazio

Forthing 7 (Forthing Xinghai S7) Cirelli 7zero7

ICH-X K2 (Beijing BJ40) BAIC BJ40

ICH-X K3 (Jetour T2, Jetour Traveler)

Jaecoo 7 (Chery Tansuo 06, Chery Fulwin T6)

Jaecoo 8 (Jaeecoo J8, Chery Fulwin) Chery Tiggo 9

JAC JS8 (Sehol X8, JAC Jiayue X8) EVO 7

Lepas L8 (Chery Tiggo 8, Chery Fulwin T8L)

Livan X3 Pro (Geely Yuanjing X3, Geely GX3) EMC Quattro

Livan X6 Pro (Geely Yuanjing X6) EMC Sette

MG HS (Roewe RX5)

Mitsubishi Colt Renault Clio

Mitsubishi ASX Renault Captur

Mitsubishi Eclipse Cross Renault Megane E-Tech Electric

Mitsubishi Grandis Renault Symbioz

Omoda 5 (Chery Omoda C5)

Omoda 7 (Chery Omoda C7, Chery Tiggo 7 Plus II, Chery Fulwin T7)

Omoda 9 (Exeed Yaoguang)

Opel Corsa Vauxhall Corsa

Opel Mokka Vauxhall Mocha

Opel Astra Vauxhall Astra

Opel Astra Sports Tourer Vauxhall Astra Sports Tourer

Opel Frontera Vauxhall Frontera

Opel Grandland Vauxhall Grandland

Renault Clio Mitsubishi Colt

Renault Captur Mitsubishi ASX

Renault Megane E-Tech Electric Mitsubishi Eclipse Cross

Renault Symbioz Mitsubishi Grandis

Seat Leon Cupra Leon



Seat Leon Sportstourer Cupra Leon Sportstourer

Seat Ateca Cupra Ateca

Seres 3 (Fengon 500)

Cirelli 2 DFSK Glory 500

Sportequipe 5 (Chery Tiggo 5x) DR 5 Ebro S400

Sportequipe 6 (Chery Tiggo 7) Ebro S700 DR 6

Sportequipe 6 GT (Jetour Dashing)

Sportequipe 7 GTW (Jetour X70)

Sportequipe 8 (Chery Tiggo 8) DR 7 Ebro S800

Sportequipe 8 GT (Kaiyi Kunlun, Kaiyi X7)

Stilnovo 5 (Changan CS35 Plus) DR 5.0

Stilnovo 6 (Changan CS55 Plus) DR 6.0

Subaru Uncharted Toyota C-HR+

Subaru Solterra Toyota Bz4X

Subaru BRZ Toyota GR 86

Suzuki e Vitara Toyota Urban Cruiser

Suzuki Swace Toyota Corolla Touring Sport

Suzuki Across Toyota RAV4

SWM G01 Cirelli 3

SWM G03F (SWM Tiger) Cirelli 1

SWM G05 Cirelli 6

Tiger Six (Beijing Mofang, BAIC Beijing X55, BAIC X55)

Tiger Eight (Beijing X7, BAIC X7) Beijing X75

Toyota Urban Cruiser Suzuki e Vitara

Toyota Corolla Touring Sport Suzuki Swace

Toyota C-HR+ Subaru Uncharted

Toyota Bz4X Subaru Solterra

Toyota RAV4 Suzuki Across

Toyota GR 86 Subaru BRZ

Vauxhall Corsa Opel Corsa

Vauxhall Mocha Opel Mokka

Vauxhall Astra Opel Astra

Vauxhall Astra Sports Tourer Opel Astra Sports Tourer

Vauxhall Frontera Opel Frontera

Vauxhall Grandland Opel Grandland



