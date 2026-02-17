Cuprins:
Pentru producători, este mai simplu și mai ieftin decât să dezvolte mai multe mașini diferite
Modelele menționate la început sunt modele surori cu alte logo-uri. Adică vehicule care sunt vândute și în Europa, dar sub alte mărci și nume, pentru a le face mai interesante pentru o anumită piață. Această practică se numește „rebadging” sau „badge engineering”, în română „reetichetare”.
Exact același principiu îl vedem și mai aproape de noi: multe modele Dacia sunt, de fapt, dezvoltate în strânsă legătură cu Renault, împărțind platforme, tehnologie și chiar design, dar fiind adaptate și vândute sub un alt nume pentru a răspunde mai bine unei piețe diferite.
În lumea automobilelor, această practică este utilizată de câteva decenii, dar nu toată lumea cunoaște acest proces. Pentru producători, este mai simplu și mai ieftin decât să dezvolte mai multe mașini diferite pe aceeași platformă pentru piețele corespunzătoare. Desigur, și partajarea platformelor este o practică larg răspândită.
Ce înseamnă „badge-engineering”?
Același model de vehicul este utilizat pentru a fi oferit ca „mașină nouă” pe diferite piețe sau pentru diferite grupuri de clienți. Uneori se fac mici modificări la partea frontală, la bare de protecție și la diverse detalii interioare, iar logo-urile sunt înlocuite atât în interior, cât și în exterior. În unele cazuri, se utilizează și motoare adaptate.
Unul dintre cele mai cunoscute și clasice exemple este Audi 50, care a apărut în gama de modele VW sub denumirea Polo. În prezent, această practică este utilizată foarte des pentru modelele chinezești, care sunt oferite sub mărci europene. În plus, pot fi utilizate variante cu autogaz (GPL) sau gaz natural (GNC).
Astfel, vehiculele sunt cunoscute sub mărci și denumiri diferite în diferite regiuni. Acestea au aceeași caroserie, aceleași faruri, aceeași tehnologie și, în mare parte, interioare identice.
De ce „rebadging”?
Există nenumărate exemple de așa-numit „rebadging”. Motivele sunt la fel de variate ca și modelele care rezultă din acesta: acorduri de distribuție, joint venture-uri, apartenența la același grup, adaptări la diferite piețe sau dorința de a poziționa mai clar o mașină în funcție de grupul țintă.
De aceea vedem cum un Seat Leon devine Cupra Leon. Renault Captur și Mitsubishi ASX sunt practic gemeni, iar un Suzuki Across este, în esență, un Toyota RAV4. Este însă bine cunoscut faptul că Opel operează în Marea Britanie sub numele de Vauxhall. Pentru mulți nu ar fi o surpriză să întâlnească un Vauxhall Corsa în vacanță.
Pentru a crea o imagine de ansamblu mai clară, mai jos avem o listă cu toate „dublurile” care vor fi vândute în Europa în 2026 (în paranteze este indicat modelul/modelele originale). Imediat sub acestea, sunt enumerate „copiile” aproape identice, care sunt comercializate în cel puțin una dintre țările UE/AELS/Marea Britanie. Mai jos găsiți toate celelalte modele care au cel puțin un „geamăn”.
Toate modelele rebadging care vor fi vândute în Europa în 2026:
- Alfa Romeo Tonale (Dodge Hornet)
- BAIC BJ40 (Beijing BJ40)
- ICH-X K2
- BAW 212 (212 T01)
- EMC 212
- Beijing X35 (Beijing X3, Senova Zhida)
- Evo 5
- Beijing X75 (Beijing X7, BAIC X7)
- Tiger Eight
- Chery Tiggo 4 (Chery Tiggo 5x)
- DR 5
- Ebro S400
- Chery Tiggo 7
- DR 6
- Ebro S700
- Chery Tiggo 8
- DR 7
- Ebro S800
- Sportsequipe 8
- Chery Tiggo 9 (Jaecoo J8, Jaeecoo 8, Chery Fulwin)
- Cirelli 1 (SWM Tiger)
- SWM G03F
- Cirelli 2 (Fengon 500)
- DFSK Glory 500
- Seres ix3
- Seres 3
- Cirelli 3
- SWM G01
- Cirelli 4 (Fengon 580)
- DFSK Glory 600
- DFSK 600
- DFSK E5
- Cirelli 5 (Forthing T5 Evo)
- Cirelli 5zero5
- EVO 6
- Forthing Friday
- Forthing Friday EV
- Forthing 5
- Cirelli Sport Coupé (Fengon ix5)
- DFSK Glory F5
- DFSK F5
- Cirelli 6
- SWM G05
- Cirelli 3zero3 (Forthing T5L)
- Cirelli 5zero5 (Forthing T5 Evo)
- Cirelli 5
- EVO 6
- Forthing Friday
- Forthing Friday EV
- Forthing 5
- Cirelli 7zero7 (Forthing Xinghai S7)
- Forthing 7
- Cupra Tavascan (Volkswagen ID. Unyx)
- Cupra Leon
- Seat Leon
- Cupra Leon Sportstourer
- Seat Leon Sportstourer
- Cupra Ateca
- Seat Ateca
- Dacia Spring (Renault Kwid E-Tech Electric, Dongfeng Aeolus EX1, Dongfeng Fengxing T1, Dongfeng Fengguang E1, Dongfeng Nano Box, Forthing T1)
- Dacia Duster (Renault Duster)
- DFSK Glory 500 (Fengon 500)
- Cirelli 2
- DFSK Fengon 500
- Seres ix3
- Seres 3
- DFSK Glory 600 (Fengon 580)
- Cirelli 4
- DFSK 600
- DFSK E5
- DFSK Fengon E5
- DFSK Fengon 580
- DFSK Fengon 600
- DFSK Glory F5 (Fengon ix5)
- Cirelli Sport Coupé
- DFSK F5
- DFSK Fengon 5
- DR 1.0 (Chery eQ1)
- DR 3 (Chery Tiggo 3x)
- DR 5 (Chery Tiggo 5x, Chery Tiggo 4)
- Ebro S400
- Sportsequipe 5
- DR 6 (Chery Tiggo 7)
- Ebro S700
- Sportsequipe 6
- DR 7 (Chery Tiggo 8)
- Ebro S800
- Sportsequipe 8
- Ebro S400 (Chery Tiggo 5x, Chery Tiggo 4)
- DR 5
- Sportsequipe 5
- Ebro S700 (Chery Tiggo 7)
- DR 6
- Sportsequipe 6
- Ebro S800 (Chery Tiggo 8)
- DR 7
- Sportsequipe 8
- Ebro S900 (Chery Tiggo 9X, Chery Fulwin T9)
- EMC Quattro (Geely Yuanjing X3, Geely GX3)
- Livan X3 Pro
- EMC Sei (Kaiyi Showjet, Kaiyi X3)
- EVO Cuatro
- EMC Sette (Geely Yuanjing X6)
- Livan X6 Pro
- EMC 212 (212 T01)
- BAW 212
- EMC Yudo (Yudo Yuntu, Yudo K3, Yudo 3)
- EVO 3 (JAC Refine S2)
- EVO 4 (JAC Refine S3, Heyue S30)
- EVO 5 (Beijing X3, Senova Zhida)
- Beijing X35
- EVO 6 (Forthing T5 Evo)
- Cirelli 5
- Cirelli 5zero5
- Forthing Friday
- Forthing Friday EV
- Forthing 5
- EVO 7 (Sehol X8, JAC Jiayue X8)
- JAC JS8
- EVO 7 Kairos (Sehol QX, JAC QX)
- Tiger Seven
- EVO Spazio (Forthing Yacht)
- Cirelli 7
- Forthing U-Tour
- Forthing Friday (Forthing T5 Evo)
- Cirelli 5
- Cirelli 5zero5
- EVO 6
- Forthing Friday EV
- Forthing 5
- Forthing U Tour (Forthing Yacht)
- Cirelli 7
- EVO Spazio
- Forthing 7 (Forthing Xinghai S7)
- Cirelli 7zero7
- ICH-X K2 (Beijing BJ40)
- BAIC BJ40
- ICH-X K3 (Jetour T2, Jetour Traveler)
- Jaecoo 7 (Chery Tansuo 06, Chery Fulwin T6)
- Jaecoo 8 (Jaeecoo J8, Chery Fulwin)
- Chery Tiggo 9
- JAC JS8 (Sehol X8, JAC Jiayue X8)
- EVO 7
- Lepas L8 (Chery Tiggo 8, Chery Fulwin T8L)
- Livan X3 Pro (Geely Yuanjing X3, Geely GX3)
- EMC Quattro
- Livan X6 Pro (Geely Yuanjing X6)
- EMC Sette
- MG HS (Roewe RX5)
- Mitsubishi Colt
- Renault Clio
- Mitsubishi ASX
- Renault Captur
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Renault Megane E-Tech Electric
- Mitsubishi Grandis
- Renault Symbioz
- Omoda 5 (Chery Omoda C5)
- Omoda 7 (Chery Omoda C7, Chery Tiggo 7 Plus II, Chery Fulwin T7)
- Omoda 9 (Exeed Yaoguang)
- Opel Corsa
- Vauxhall Corsa
- Opel Mokka
- Vauxhall Mocha
- Opel Astra
- Vauxhall Astra
- Opel Astra Sports Tourer
- Vauxhall Astra Sports Tourer
- Opel Frontera
- Vauxhall Frontera
- Opel Grandland
- Vauxhall Grandland
- Renault Clio
- Mitsubishi Colt
- Renault Captur
- Mitsubishi ASX
- Renault Megane E-Tech Electric
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Renault Symbioz
- Mitsubishi Grandis
- Seat Leon
- Cupra Leon
- Seat Leon Sportstourer
- Cupra Leon Sportstourer
- Seat Ateca
- Cupra Ateca
- Seres 3 (Fengon 500)
- Cirelli 2
- DFSK Glory 500
- Sportequipe 5 (Chery Tiggo 5x)
- DR 5
- Ebro S400
- Sportequipe 6 (Chery Tiggo 7)
- Ebro S700
- DR 6
- Sportequipe 6 GT (Jetour Dashing)
- Sportequipe 7 GTW (Jetour X70)
- Sportequipe 8 (Chery Tiggo 8)
- DR 7
- Ebro S800
- Sportequipe 8 GT (Kaiyi Kunlun, Kaiyi X7)
- Stilnovo 5 (Changan CS35 Plus)
- DR 5.0
- Stilnovo 6 (Changan CS55 Plus)
- DR 6.0
- Subaru Uncharted
- Toyota C-HR+
- Subaru Solterra
- Toyota Bz4X
- Subaru BRZ
- Toyota GR 86
- Suzuki e Vitara
- Toyota Urban Cruiser
- Suzuki Swace
- Toyota Corolla Touring Sport
- Suzuki Across
- Toyota RAV4
- SWM G01
- Cirelli 3
- SWM G03F (SWM Tiger)
- Cirelli 1
- SWM G05
- Cirelli 6
- Tiger Six (Beijing Mofang, BAIC Beijing X55, BAIC X55)
- Tiger Eight (Beijing X7, BAIC X7)
- Beijing X75
- Toyota Urban Cruiser
- Suzuki e Vitara
- Toyota Corolla Touring Sport
- Suzuki Swace
- Toyota C-HR+
- Subaru Uncharted
- Toyota Bz4X
- Subaru Solterra
- Toyota RAV4
- Suzuki Across
- Toyota GR 86
- Subaru BRZ
- Vauxhall Corsa
- Opel Corsa
- Vauxhall Mocha
- Opel Mokka
- Vauxhall Astra
- Opel Astra
- Vauxhall Astra Sports Tourer
- Opel Astra Sports Tourer
- Vauxhall Frontera
- Opel Frontera
- Vauxhall Grandland
- Opel Grandland
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.