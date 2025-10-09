„O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Lodra, a solicitat, astăzi, la ora 17.50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București într-un comunicat de presă.

Potrivit Ministerului Sănătății, cele patru persoane care prezintă stări de rău primesc asistență medicală la fața locului.

Imediat după primirea solicitării, aeroportul a activat protocolul de urgență. Avionul, un Airbus A320 cu 142 de pasageri la bord, a aterizat în siguranță la ora 18.14.

La sosire, echipajul medical al aeroportului și o echipă SMURD au urcat la bordul aeronavei pentru a evalua starea pasagerilor afectați. Până în prezent, autoritățile nu au oferit detalii despre sursa fumului sau circumstanțele exacte ale incidentului.

