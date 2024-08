Finot a încheiat cursa cu un timp de 8m58,67s, terminând în urma medaliaților Winfred Yavi din Bahrain (aur), Peruth Chemutai din Uganda (argint) și Faith Cherotich din Kenya (bronz) și devenind una dintre cele patru femei care au depășit pentru prima dată timpul de nouă minute, relatează Euronews.com. Un record european.

După încheierea probei, Finot a alergat spre tribună și-a cerut în căsătorie iubitul, dar nu cu un inel cum se obișnuiește, ci cu o insignă pe care o avea prinsă în spatele ecusonului de pe tricou. Atleta s-a așezat în genunchi, iar după ce logodnicul ei, uimit și copleșit de bucurie, a spus „da”, i-a prins insigna de tricou și s-au sărutat în aplauzele spectatorilor.

După această neobișnuită cerere în căsătorie a iubitului ei – triatletul spaniol Bruno Martínez Bargiela – care a fost impresionat până la lacrimi, cuplul s-a îmbrățișat pasional.

Momentul a devenit viral pe rețele de socializare. Este o inversare drăgălașă de roluri, adică varianta clasică, în care EL îngenunchează în fața EI și îi oferă inelul, cerând-o în căsătorie. De această dată, ea a făcut gestul

Argentina a fost cea care a lansat moda logodnelor la Jocurile Olimpice.

Pe 25 iulie, cu o zi înainte de ceremonia de deschidere, handbalistul Pablo Simonet a cerut-o în căsătorie pe Maria Campoy, în Satul Olimpic.

Propunerile de nuntă la Jocurile Olimpice de la Paris au coincis adesea cu câștigarea medaliilor.

Vinerea trecută, partenerii francezi de navigație Sarah Steyaert și Charline Picon s-au logodit după ce au obținut medalia de bronz.

O zi mai târziu, a venit rândul Chinei. Jucătorul de badminton Liu Yu Chen i-a oferit iubitei ei Huang Ya Qiong un inel de logodnă, la doar câteva minute după ce ea a câștigat medalia de aur în finala de dublu mixt.

Echipa SUA a fost și ea foarte activă. Canotorul Justin Best s-a logodit luni cu fosta dansatoare irlandeză Lainey Duncan, la o zi după ce americanul Payton Otterdahl a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Maddy Nilles, în fața Turnului Eiffel.

