Atunci și acum. Theodor Stolojan este economistul care a ajuns premier, imediat după Revoluție, într-un moment plin de tensiune în societatea românească, după Mineriadă. A demarat procesul de privatizare în România și de liberalizare a prețurilor. El a rămas în istorie și prin momentul retragerii din cursa pentru președinție, în 2003, când Traian Băsescu, partenerul său de coaliție, începea să plângă, spunându-i ”Dragă Stolo”.

Economistul Stolojan a lucrat la elaborarea primului proiect al Legii privatizării și la înființarea Fondului Proprietății de Stat

Theodor Dumitru Stolojan s-a născut pe 24 octombrie 1943, la Târgoviște. Economist, acesta este în prezent europarlamentar din partea PNL.

Imediat după absolvirea ASE-ului, Stolojan s-a angajat ca economist stagiar la întreprinderea Frigotehnica București. Din 1972 ocupă mai multe funcții în cadrul Ministerului de Finanțe, și anume economist în Departamentul Bugetului Statului, șeful diviziei Contabilitatea Bugetului Statului și Director Adjunct și Director al Departamentului Relații Valutare și Financiare Internaționale precum și inspector General în Departamentul Venituri de Stat și Consultant în Ministerul de Finanțe.

După Revoluție, a lucrat în continuare în cadrul Ministerului Finanțelor, ocupând funcția de ministru adjunct al Ministerului Finanțelor până în aprilie 1990, apoi pe cea de ministru al finanțelor, în perioada iunie 1990 – aprilie 1991, în cabinetul Petre Roman II. În mai 1991 a fost numit președintele Agenției Naționale de Privatizare, lucrând la elaborarea primului proiect al Legii privatizării și la înființarea Fondului Proprietății de Stat (FPS).

Theodor Stolojan a ajuns premier imediat după mineriada din septembrie 1991, care a condus la căderea guvernului Petre Roman. El a luat în acea perioadă grea din punct de vedere economic mai multe decizii precum recapitalizare a băncilor și liberalizarea prețurilor.

În timp ce se afla la Palatul Victoria, România s-a confruntat cu un val de proteste sindicale, iar inflația a continuat să crească vertiginos. El a lucrat și pentru Banca Mondială dar și pentru Grupul Tofan.

În 1996, a susţinut candidatura la Preşedinţie a candidatului PDSR, Ion Iliescu, făcând parte din Comitetul Naţional de Sprijin al candidaturii lui Iliescu, care a reunit personalităţi ale vieţii publice din cele mai diverse domenii de activitate. Preşedintele Comitetului era ministrul de Externe de la acea vreme, Teodor Meleşcanu.

Omul politic Theodor Stolojan și momentul ”Dragă Stolo”, al retragerii din cursa pentru președinția România, în favoarea lui Băsescu

În 2000 Theodor Stolojan a reintrat în politică și a candidat pentru președinție din partea Partidului Național Liberal. A obținut 11,78% din voturi, a treia poziție după Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. În 2002 a fost ales președintele Partidului Național Liberal.

În 2003 partidul său s-a aliat cu Partidul Democrat, condus de Traian Băsescu, pe atunci primarul Bucureștiului. S-a format, atunci, Alianța D.A. – Dreptate și Adevăr. În februarie 2004 Theodor Stolojan și-a anunțat candidatura la președinție din partea alianței, însă, pe 2 octombrie 2004, la sediul alianței, Theodor Stolojan apare în fața presei, vizibil afectat își anunță retragerea din fruntea PNL și din cursa prezidențială, invocând probleme grave de sănătate.â

Alături de el se află Traian Băsescu, care, emoționat începe să plângă în momentul în care Stolojan a făcut anunțul retragerii. Momentul ”Dragă Stolo” a rămas în istoria politică și cu o latură de mister care nici până în prezent nu s-a elucidat.

În cadrul unei conferinţe extraordinare convocată la sediul Alianţei PNL-PD, Traian Băsescu, alături de Theodor Stolojan şi soţia sa, precum şi de Călin Popescu Tăriceanu, a ţinut un scurt discurs.

Liderul democrat a izbucnit în lacrimi: “Domnule preşedinte, dragă Stolo, Îţi mulţumesc că am făcut parte din Guvernul tău în 91-92, îţi mulţumesc pentru respectul pe care l-ai arătat colegilor mei din Partidul Democrat în calitate de co-preşedinte al Alianţei, îţi mulţumesc pentru dorinţa de a da o speranţă românilor într-o altfel de Românie, îţi mulţumesc pentru şansa pe care mi-ai dat-o ca împreună să facem cea mai spectaculoasă construcţie politică a anului 2004. Am discutat mult, am hotărît împreună şi te asigur, în faţa ţării, că dacă vei rămîne cu sufletul alături de noi Alianţa va câştiga. Mulţumesc. Mulţumesc mult.”

Stolojan a povestit ulterior acest moment. În 2008, Theodor Stolojan declara într-un interviu acordat agenţiei MEDIAFAX, referindu-se la retragerea sa din cursa pentru Preşedinţie, în 2004, că a fost “efectiv bolnav, o stare de epuizare, după o muncă infernală în perioada 2002-2004, fiind vorba de o stare de epuizare fizică, nervoasă”.

Despre şantajul la care s-a referit, atunci, Traian Băsescu, Stolojan a spus că a fost “o eroare făcută în campania electorală”, care i-a costat foarte mult, “dar nu a avut legătură cu îmbolnăvirea”.

Traian Băsescu candidează, după acest episod, în locul lui Stolojan și câștigă mandatul de președinte al României.

După alegeri, Stolojan devine consilier pe probleme economice al președintelui Traian Băsescu. În 2006, Stolojan, pe fondul neînțelegerilor cu Călin Popescu Tăriceanu, este exclus din partid, printr-o decizie a organizației PNL București sector 2. Conducerea partidului a anunțat, ca motiv al excluderii, faptul că Theodor Stolojan nu a respectat și nu a susținut deciziile luate de conducerea PNL.

Stolojan lansează, în octombrie 2006, Platforma liberală, împreună cu alți liberali excluși din partid sau nemulțumiți de conducere: Valeriu Stoica, Radu F. Alexandru, Mona Muscă, Cristian Boureanu și Raluca Turcan, la care ulterior se alătură și alte personalități importante, precum ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur sau senatorul Mircea Cinteză.

Ulterior, liberalii platformiști anunță un nou partid, Partidului Liberal Democrat (PLD), iar Stolojan devine președintele formațiunii politice. La alegerile europarlamentare din 25 noiembrie 2007 a candidat pe prima poziție a listelor Partidului Liberal Democrat și a fost ales deputat în Parlamentul European, partidul având un scor foarte bun.

La începutul lunii decembrie 2007 s-a decis fuziunea între Partidul Democrat (PD) și PLD. Denumirea noii formațiuni politice este Partidul Democrat Liberal (PD-L) iar Theodor Stolojan deține funcția de prim-vicepreședinte.

În 2008, Colegiul Director al PD-L l-a propus, în unanimitate, drept candidat al partidului la funcția de prim-ministru. PD-L nu a câștigat alegerilor, și deși a fost desemnat de Președintele Traian Băsescu drept candidat pentru funcția de prim ministru, urmând să se prezinte în fața noului Parlament pentru a cere votul de încredere până pe 22 decembrie, pe 15 decembrie 2008 a renunțat la candidatura pentru funcția de Prim-Ministru.

Stolojan, un pasionat de sport: Am vrut să mă fac profesor de sport

Theodor Stolojan este un pasionat de mișcare și sport iar acest lucru se vede în forma fizică de invidiat pe care o are. Acesta a fost surprins, de-a lungul timpului, fie pe bicicletă, fie înotând sau la ski, pe placă.

În 2008, tinerii democrat-liberali prezenţi la Şcoala de Vară a OT PDL au primit o lecție de la prim-vicepreşedintele partidului, Theodor Stolojan, care le-a arătat că știe să înoate foarte bine, alături de nepoții lui. El chiar s-a declarat uimit că tinerii nu mai fac mișcare. ”Sunt uimit: chiar nu s-au dus deloc să facă baie în mare? Sunt tineri. Trebuia, poate… Mă rog, nu mă amestec în programul lor. Dar, dacă ar fi fost după mine, le-aş fi dat un timp, poate înainte de masa de prânz, să meargă să facă o baie în mare”, a spus Stolojan.

Stolojan mărturisea că încearcă să facă exerciţii fizice cât mai susţinute. El mai afirma că şi-a dorit să devină profesor de educaţie fizică, pentru că sora sa mai mare a avut această profesie. “Întâmplarea a făcut să devin economist”, a mărturisit Stolojan, care a recunoscut că a crescut “în umbra surorii sale”, care i-a insuflat pasiunea pentru sport.

Citește și: