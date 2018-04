Politicieni pe bicicletă. Primarii, miniștrii și premierii și-au făcut campanie de imagine pe două roți, promițând sute de kilometri de piste de bicicletă și sisteme de transport asemănătoare cu orașele europene. Realitatea însă este că politicienii au rămas cu imaginea și promisiunile în timp ce Bucureștiul mai are de așteptat până va avea un sistem prin care bicicliștii să poată circula în siguranță.

Năstase, pe bicicletă prin Parlament, Klaus Iohannis, la Sibiu și în Parcul Herastrău

Printre cei care au dat startul modei cu bicicleta a fost fostul premier Adrian Năstase.

În 2005, presedintele executiv al PSD Adrian Nastase a facut o tura cu bicicleta primita in dar, cu ocazia implinirii virstei de 55 de ani, de la vicepresedintele Organizatiei municipale PSD Bucuresti, senatorul Sorin Oprescu.

Năstase a mers cu bicicleta pe culoarul Camerei Deputatilor, de la Clubul parlamentarilor, unde s-a sarbatorit, pina la cabinetul sau, spre deliciul vizitatorilor Palatului Parlamentului si surprinderea functionarilor.

În 2014, Klaus Iohannis apărea pe bicicletă în campanie. A fost prima apariție a celui care va câștiga alegerile prezidențiale, pe bicicletă. De atunci, șeful statului a mai fost surprins în trafic, chira și în București, dar și la Sibiu, la plimbare.

Ce spunea despre acest hobby șeful statului: ”La 4 ani am primit prima bicicletă și de atunci până la 30 de ani am mers numai pe bicicletă, nu am mers cu mașina. Sibiul, recunosc, este mai biker-friendly, cum se spune, fiindcă așa am vrut să fie, dar lucrurile se pot rezolva relativ ușor, inclusiv în București, dacă există voința politică”.

Recent, șeful statului a decis să folosească bicicleta și pentru a se deplasa la muncă. Astfel, președintele României, Klaus Iohannis, a mers cu bicicleta la serviciu, miercuri dimineața, de la reședința oficială , Vila Lac 2, la Cotroceni.

Elena Udrea, și cu ie și pe bicicletă, pe litoral

În 2009, Elena Udrea, ministrul Turismului la acea vreme, defila, la Mamaia, la un târg al meşteşugarilor, pe bicicletă, îmbrăcată într-o ie şi cu traistă bucovineană.

Ea venea și cu promisiuni. “Încercăm ca din acest an să deshidem litoralul românesc însă din aprilie. Sper ca din această vară litoralul să-şi depăşească concurenţa şi sper să nu mai vedem turişti români pe graniţă, mergând în ţările vecine, şi să rămână aici pe litoral”, spunea Udrea, atunci.

În 2013, aceasta a decis să vină la birou pe bicicletă, pentru a sărbători Ziua Europeana Fara Masini.

“Senzația este extraordinară! Vezi altfel Bucureștiul, ești complet liber, oprești când vrei sau când nu mai poți să urci o bordura, dar, pe de altă parte, este foarte aglomerat. Nu ne-a certat nimeni… Dacă va merge din ce în ce mai multă lume cu bicicletă, vor fi din ce în ce mai puține mașini. Abia atunci va fi mai sigur mersul cu bicicletă. Am venit de acasă. Am făcut 45 de minute, în mod normal fac 20-25 de minute. Mi-a fost un pic greu, dar oamenii ne-au înțeles și ne-au încurajat”, a povestea fostul ministru, în prezent solicitant de azil politic în Costa Rica.

Oprescu și planul luat de la primarul din Bruxelles, pentru piste de bicicletă

În 2008, fostul primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu și europarlamentarul Daciana Sârbu, au traversat centrul Capitalei, într-un marş organizat pentru inaugurarea unui centru de închiriat biciclete din Bucureşti, proiect iniţiat de un ONG.

Marşul s-a desfăşurat pe traseul Piaţa “George Enescu” – Piaţa “Mihail Kogălniceanu”, unde s-a deschis, în curtea Facultăţii de Drept, un centru de închiriat biciclete, care va fi funcţional de vineri.

Edilul Capitalei se lăuda atunci că se va ocupa de pistele de biciclism.

“Am luat un plan de la primarul din Bruxelles. Mi-am propus să încerc să îl adaptăm pentru Bucureşti, să facem nişte trasee viabile pentru că unele sunt aşa, pictate, ca după campania electorală, pe trotuar şi pe carosabil. Până când îi fac bandă specială pe carosabil trebuie să mă gândesc şi la disciplina şoferilor. Voi vă ocupaţi de organizare, eu mă ocup de străzi, să nu aveţi surprize neplăcute”, spunea Oprescu.

Europarlamentarul Theodor Stolojan a venit la ședința de partid pe bicicletă

Și fostul premier și europarlamentar Theodor Stolojan este un fan al bicicletei. Acesta a preferat, în 2013, să vină la o ședință de partid pe două roți .

”Mai mergem şi cu bicicleta, e frumos, stil de viaţă sănătos. E foarte bună de mers. E cu picioarele. Am venit cu bicicleta de acasa, e frumos prin Bucureşti, mai sunt şi câteva piste, merge”, spunea Stolojan, înainte de şedinţa Biroului permanent al PDL.

Democrat-liberalul la acea vreme era unoscut ca un împatimit al sporturilor pe care le practică de fiecare dată când are ocazia.

În 2013, și fostul primar Cristian Piedone, care a demisionat în urma tragediei din Colectiv, sărbătorea Ziua Internaţională a Sănătăţii, pe bicicletă. Alături de mai mulţi angajaţi ai Primăriei, edilul Sectorului 4 el a făcut o plimbare pe două roţi prin oraş, pană la Parcul Copiilor, unde aveau loc mai multe concursuri de alergat şi dans sportiv.

Firea promite 73 milioane de euro pentru proiectul de 67 de km de piste de biciclete

În 2017, În bugetul PMB existau aprobați indicatorii economici în cadrul PIDU, în valoare totală de 73 milioane de euro pentru proiectul realizării de piste de biciclete și amenajări conexe, din care au fost alocați 2 milioane de euro, proiectul fiind eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din partea UE”.

Cu toate acestea, abia în aprilie anul acesta Comisia Tehnico-Economică a Ministerului Mediului a aprobat proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete în Bucureşti-Ilfov, pe o distanţă de 67 km, proiect în valoare de 10 milioane de euro, execuţia primului lot, de 63,5 km, putând demara în luna iunie 2018.

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a anunța, anul trecut, că redirecționează 2% din impozitul pe venit pe anul 2016 catre OPTAR – Organizatia pentru promovarea transportului alternativ in Romania, iar soțul ei, Florentin Pandele, primarul de Ilfov, către ”Adevaratii Velo Prieteni”.



Tot anul trecut, primarul Capitalei primea de la colegi cadou o bicicletă.

CITEȘTE ȘI