Containerul, situat în apropierea unei stații de livrare DHL, conținea produse de pirotehnie ale firmei „Weco” destinate vânzării înaintea sărbătorilor de Anul Nou. Furtul a lăsat rafturile magazinului complet goale, spre surprinderea clienților, care așteptau să achiziționeze artificii, petarde și rachete.

Hoții nu au lăsat în urmă niciun produs, cu excepția unor documente informative ale producătorului. „Am rămas fără toată marfa”, au constatat administratorii supermarketului

Poliția investighează cazul ca fiind „un furt deosebit de grav”. Purtătorul de cuvânt Alexander Junghans a precizat că „infractorii trebuie să fi acționat între 24 și 27 decembrie. Poliția din Halle a inițiat o anchetă pentru a descoperi făptașii”.

Incidentul a fost raportat autorităților pe 27 decembrie, în jurul orei 11.30. Anchetatorii suspectează că în spatele furtului se află profesioniști, având în vedere că descărcarea unui container întreg necesită un vehicul precum o remorcă sau un camion.

Polițiștii au colectat amprente de pe ușile containerului, însă condițiile meteorologice din zilele respective au împiedicat obținerea de urme clare de anvelope și pași. De asemenea, autoritățile examinează înregistrările camerelor de supraveghere din zona stației de livrare și a supermarketului.

Poliția avertizează cu privire la potențialele pericole asociate utilizării necorespunzătoare a articolelor pirotehnice achiziționate ilegal. În plus, există temeri că bunurile furate ar putea ajunge pe piața neagră, unde riscul de accidente este mult mai mare.