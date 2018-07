Sicriul cu osemintele umane a fost descoperit pe marginea DN 67 Lelești. Potrivit anchetatorilor, cel mai probabil sicriul a fost scos din groapă și abandonat la marginea drumului.

'Pe marginea drumului am găsit resturi dintr-un sicriu, este inadmisibil aşa ceva. Au fost găsite resturi din sicriu, haine puse într-un sac. Am anunţat imediat conducerea IPJ că am găsit ceva suspect. Surpriza a fost că, atunci când am vrut să strângem gunoiul, am găsit oseminte. A venit echipa operativă de la Criminalistică. Se fac cercetări. Creştineşte era să-l îngropi la loc, să pui în groapă hainele şi osemintele, blănile respective. Nu ştiu cine sunt aceşti indivizi, care au făcut o asemenea faptă. Descoperirea a fost făcută pe marginea drumului, unde este un rezervor, acolo erau resturile aruncate, la marginea pădurii, nici măcar în pădure. Prea multe păcate se fac', a declarat Ion Tudor, directorul Secţiei Drumuri Naţionale Târgu-Jiu, potrivit Mediafax.

Cercetările continuă pentru identificarea persoanelor care au aruncat sicriul la marginea drumului.

'Poliţiştii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru infracţiunea de profanare de morminte. Pe marginea DN 67, Leleşti, a fost găsit un sicriu vechi, care se presupune că ar fi fost scos din groapă şi abandonat. Înăuntru au fost găsite resturi de oseminte, care urmează să fie ridicate pentru expertizare', a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

În februarie 2018, în Arad, un sicriu cu o persoană decedată în el a căzut din mașina mortuară, în mers, scena fiind surprinsă pe o cameră de supraveghere din zonă.

