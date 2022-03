„Aud explozii în fiecare zi, visez să supraviețuiesc”. Scrisoarea emoționantă scrisă dintr-un buncăr de o tânără studentă din Kiev

A trecut mai bine de o lună de la invazia trupelor rusești în Ucraina. Sute de clădiri distruse, mii de morți și victime, orașe distruse și milioane de oameni care au fugit din calea războiului. Dar și mulți ucraineni care au rămas acasă.

Olha cântând la chitară, din buncăr

„Copiii țipă, se aud explozii de pe stradă”

Printre ei, și Olha Oltarzhevska, o studentă ucraineană de 22 de ani. Aceasta a trimis pe adresa de e-mail a ziarului o scrisoare emoționantă, în care vorbește despre luna de coșmar pe care a petrecut-o într-un buncăr.

„La începutul lunii februarie, visam să văd aurora boreală, iar acum visez să supraviețuiesc. Înainte de începerea războiului, am trăit fără să cunosc durerea. Am studiat la cea mai bună universitate din țară, Universitatea Națională Taras Șevcenko din Kiev. Am cântat la instrumente muzicale, am început să urmez cursuri de spaniolă și am trăit o viață fericită”, își începe povestea.

„Am lucrat ca și copywriter, am reușit să obțin o diplomă în relații publice. Acum trebuia să-mi scriu teza de master pe comunicații strategice. În Ucraina, în ultimii patru ani, am lucrat ca specialist în relații publice. Acum, profesorii noștri încearcă să ne oblige în timpul războiului să scriem o teză pentru a obține o diplomă de master. Nu am nici puterea, nici oportunitatea de a scrie o teză. Copiii țipă, se aud explozii de pe stradă, nu există internet la subsol”, mai spune aceasta.

„Locuim la subsol din 24 februarie. În fiecare zi se aud explozii”

Apoi începe realitatea dură: „Teroriștii ruși au bombardat fără milă orașul nostru. Eu și familia mea locuim la subsol din 24 februarie. Eu, mama, tata, sora mea mai mică și vecinii. Avem și 7 animale. În fiecare zi se aud explozii. Cu o zi în urmă am ieșit pentru prima dată din adăpostul meu anti-bombă. A trebuit să merg la magazinul de animale să cumpăr fân pentru porcușorul de Guineea și hrană pentru pisică”.

Olha împreună cu surioara ei, învățând

Salvați animalele de la Zoo!

Tânăra face un apel pentru salvarea animalelor din grădinile zoologice, aflate într-o situație disperată.

„Grădina Zoologică «XII Months» postează deja fotografii cu animalele sale moarte, care nu au putut fi salvate. Pentru că au rămas fără mâncare. Și este imposibil să ajungi la ei, pentru că drumurile au fost aruncate în aer de orcii ruși. Această grădină zoologică este practic în linia de foc și este condamnată”, scrie ea și îi invită pe cei care vor să ajute să cumpere bilete online.

În buncăr, încă se bucură de compania pisicii

Casa vecinului a fost lovită de un obuz

Olha dă totodată detalii despre ultimele zile și despre situația pe care o trăiește: „Locuiesc pe strada Tupolev din Kiev. Aceasta este practic la periferia orașului. Bucha, Gostomel, Irpin sunt orașe situate foarte aproape. La aproximativ 4 kilometri depărtare. Acolo armata rusă a tras în orfelinate, grădinițe și spitale. S-a auzit de aici.”

Iar bombardamentele sunt din ce în ce mai aproape de locul în care se află acum.

„Pe 21 martie, o explozie a avut loc în zona noastră. S-a întâmplat la cinci case distanță de noi, spre locul nostru de joacă. O mașină a fost aruncată în aer, ferestrele celor mai apropiate case au fost complet distruse. Un nor negru s-a propagat pe stradă. Tatăl meu a ajutat la salvarea casei vecinului nostru, lovită de obuz. Teroriștii ruși au tras deja în uzina Antonov, unde sunt asamblate avioane, în centrul comercial Lavina și în ansamblul rezidențial Siretski Sady. Toate acestea sunt situate aproape de casa mea. Ne aflăm în triunghiul acestor locații”, descrierea situația Olha.

Mâncăm terci, paste, supe. Practic, totul este ca de obicei, dar cu mai puține ingrediente. Am început să mâncăm mai puțină carne și legume proaspete. Vecinul nostru a reușit să cumpere salată de morcovi în stil coreean și am fost foarte entuziasmată. Olha Oltarzhevska:

Câteva din lucrurile adunate de Olha de acasă

„Este foarte rău la Mariupol. Nu există apă, nu există mâncare”

Ea spune că, pentru moment, nu va fugi din Ucraina, deși casa ei se află în mijlocul bombardamentelor.

„În primul rând este foarte riscant. Nu vreau să mă simt ca un trădător după încheierea războiului. Ca și cum ai îndura această groază într-o altă țară, apoi te-ai întoarce înapoi în patria ta. De asemenea, este extrem de riscant să părăsești casa. Nu știi niciodată unde va ateriza proiectilul. Situația la Kiev rămâne stabilă”, explică tânăra ucraineană.

Dacă mi-aș fi abandonat țara în timpul războiului, m-aș fi simțit ca un trădător pentru tot restul zilelor mele. Olha Oltarzhevska:

Olha dă detalii și despre situația disperată din alte orașe: „Prietenul meu mi-a spus: «Tocmai m-a sunat mama, totul este foarte rău la Mariupol. Nu există apă, nu există mâncare, oamenii stau în buncăr. Oamenii mor doar din cauza deshidratării, toate convoaiele umanitare care se îndreaptă spre Mariupol sunt bombardate de armata rusă. Este un genocid»”.

În buncăr, acolo unde Olha doarme

Cum arată viitorul?

Despre cum va arăta viitorul Ucrainei, nici ea nu știe, considerându-l „cel mai înfricoșător lucru”, dar în același timp „mi se pare că mulți oameni se vor muta la Kiev, cei care și-au pierdut casele din Harkov și Mariupol. Vor încerca să se adapteze și să locuiască în capitală. Suntem cu toții mai uniți ca niciodată. Și se simte foarte mult”.

Simt că o să-mi pierd slujba de PR pentru o vreme. Deoarece orașul va avea nevoie de constructori, arhitecți, salvatori, pompieri și așa mai departe. Dar investițiile din diferite țări ne vor ajuta să ne redresăm cât mai repede posibil și să începem vechiul nostru mod de viață. Avem mulți ani de adaptare în fața noastră. Restaurarea țării va dura cel puțin cinci ani. Olha Oltarzhevska:

