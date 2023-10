Imaginea emoționantă a fost publicată, pe contul său de X, fostul Twitter, de jurnalistul Hananya Naftali, consilierul media al premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Studenții de la universitatea din Tel Aviv onorează viețile pierdute în urma atacului Hamas, acoperind scaunele aulei cu fotografiile martirilor. Să se odihnească în pace. Nu vom uita niciodată”, a scris Naftali.

A picture is worth a thousand words



Tel Aviv University students honor the Israeli lives lost to Hamas by covering auditorium chairs with their photos and names. May they rest in peace. ?️?? #NeverForget pic.twitter.com/xj5DeQRNA6