„Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor anunţă ieşirea din competiţia electorală din Republica Moldova. Deşi am fost acuzaţi de vrute şi nevrute, în faţa unui moment de cotitură pentru românii de peste Prut decizia noastră este de a nu fragmenta şi mai mult votul din data de 28 septembrie. AUR se retrage din această cursă şi pentru a nu produce şi mai multă dezbinare şi a nu dezorienta publicul. Avem simţul datoriei împlinite”, a transmis formațiunea condusă de George Simion.

„Nu vrem să fim acuzaţi că ne-am implicat în afacerile unui alt stat, chiar dacă acel stat este al doilea stat românesc şi trebuie să revină îndată acasă! Urăm succes competitorilor care respectă România şi istoria neamului nostru de pe ambele maluri ale Prutului!”, se mai arată în comunicat.

Totuși, partidul cu același nume, dar înregistrat în Republica Moldova, a anunțat printr-un alt comunicat că nu se retrage din cursă. Boris Volosatîi, cel care conduce AUR Moldova a spus că „AUR din Republica Moldova este un partid independent” și „înregistrat legal și prezent în cursa electorală”, nu o filială a AUR România.

„În cadrul unei conferințe de presă, membri ai partidului AUR România au anunțat „retragerea AUR din cursa electorală” pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Subliniem cu toată claritatea: AUR România nici nu a fost înregistrat în această competiție electorală. Singurul partid AUR care participă la alegerile parlamentare din Republica Moldova este AUR din Republica Moldova, înregistrat legal la Chișinău, cu conducere proprie, avându-l președinte pe Boris Volosatîi, cu liste proprii de candidați și cu un program politic clar, centrat pe idealul Reîntregirii Neamului Românesc”, a explicat Boris Volosatîi.

În continuare, AUR Moldova rămâne pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.

