Ploile torențiale și inundațiile fac ravagii în estul Australiei, fiind înregistrați 10 morți, după mai multe zile de fenomene meteo extreme, notează CNN. Autoritățile au intervenit cu elicoptere militare pentru a transporta oamenii blocați pe acoperișurile din cartierele acoperite de ape.

Numărul morților a crescut la 10, după ce o femeie, de aproximativ 80 de ani, a fost găsită moartă într-o locuință inundată, a spus poliția.

Inundațiile, care au început la sfârșitul săptămânii trecute, au afectat mai multe orașe, dar și poduri din Queensland și Noua Galie de Sud și se îndrepta spre sudul Australiei, cu ploi abundente și posibile prognoze de inundații rapide pentru Sydney.

Precipitațiile medii din Sydney, pentru luna martie, sunt de 138 mm, conform datelor oficiale.

Premierul statului Noua Galie de Sud, Dominic Perrottet, a descris vremea extremă drept un „eveniment care are loc odată la o mie de ani” și a spus că echipajele de urgență au efectuat peste 1.000 de salvări, pe teritoriul statului, după ce au primit, până acum, 6.000 de apeluri la numărul de urgență.

