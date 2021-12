Amal Alamuddin-Clooney plaide pour défendre l'Arménie devant la Cour Européenne des droits de l'homme à à Strasbourg le 28 janvier 2015. L’avocate internationale Amal Alamuddin, mariée en septembre à l’acteur George Clooney, est à Strasbourg ce matin, à la Cour européenne des droits de l'homme où elle intervient concernant un dossier portant sur la négation du génocide arménien. La Suisse est poursuivie devant la Cour européenne par un homme politique turc, Dogu Perinçek, pour l’avoir condamné pour négation du génocide arménien sur son territoire. Lawyer Amal Alamuddin Clooney arrives for the hearing in the case Perincek vs Switzerland, at the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, France, 28 January 2015. The European Court of Human Rights holds a Grand Chamber Hearing in the case between Turkish political activist Dogu Perincek and Switzerland concerning freedom of expression. Perincek was convicted by a Swiss court following comments denying the Armenian Genocide during a visit in Switzerland 2007.