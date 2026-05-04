Pădure de antene pe Ambasada Rusiei la Viena

Decizia vine ca urmare a unui material difuzat duminică seara de grupul audiovizual public ORF, potrivit căruia instalațiile rusești de la Viena ar putea fi folosite pentru spionarea organizațiilor internaționale prezente în Austria, precum ONU, OPEC sau OSCE.

Financial Times a relatat anterior că Viena, capitala Austriei, a devenit un „centru” al spionajului rusesc, care profită de lacunele legislative locale și de neutralitatea țării pentru a dezvolta una dintre cele mai mari platforme de interceptare de semnale din Occident.

Suspiciunile sunt alimentate de unele activități observate pe clădiri asociate cu Rusia. Ori, în ultimii doi ani, pe clădiri deținute de Rusia în Viena au apărut numeroase antene și echipamente de satelit, inclusiv pe imobile care nu au statut diplomatic. Aceste antene și echipamente ar fi folosite mai ales pentru interceptarea comunicațiilor, inclusiv a celor guvernamentale și militare, precum și din zona NATO.

Într-un caz observat de analiști, o antenă de mari dimensiuni a fost orientată spre München în perioada desfășurării Conferinței de Securitate din orașul din sudul Germaniei și a fost readusă pe poziția inițială a doua zi după încheierea evenimentului, ceea ce ridică suspiciuni privind monitorizarea unor evenimente sensibile.

Austria promite să ia măsuri antispionaj

„În ceea ce privește pădurea de antene de la ambasada rusă, este inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru a derula activități de spionaj”, a denunțat Beate Meinl-Reisinger.

Circa 220 de angajați sunt acreditați la Ambasada Rusiei la Viena. De altfel, capitala Austriei este descrisă cu regularitate drept un cuib de spioni ruși, în special din cauza cadrului legislativ permisiv.

În ultimul său raport, care datează din 2024, Directorarul pentru Protecția Statului (DSN), adică agenția austriacă de informații, reamintește că „Ambasada Rusiei la Viena este una dintre cele mai mari misiuni diplomatice rusești din Europa”.

Această misiune diplomatică „reprezintă un nod strategic major în cadrul activităților de spionaj vizând Austria și alte țări europene”, subliniază DSN.

Austria, o țară de 9,2 milioane de locuitori membră a UE, a expulzat mai mult de zece diplomați ruși de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Moscova avertizează Austria cu „un răspuns ferm”

Spionajul este considerat legal în Austria, atât timp cât nu este efectuat în detrimentul intereselor sale. În ultimii ani, mai multe scandaluri de spionaj au pătat reputația Vienei pe lângă serviciile de informații occidentale.

Potrivit ORF, Guvernul austriac intenționează să ia măsuri împotriva spionării UE și a organizațiilor internaționale cu sediul la Viena. În plus, ia în considerare să sancționeze penal recrutarea de agenți pentru serviciile străine de informații.

Ca întotdeauna, Rusia nu-și recunoaște activitățile de spionaj. În urma anunțului făcut de șefa diplomației austriece, Ambasada Rusiei la Viena a susținut că decizia este „scandaloasă” și „complet nejustificată”.

„Considerăm că această ultimă mișcare neprietenoasă a autorităților austriece este complet nejustificată, motivată exclusiv de motive politice și categoric inacceptabilă”, a reacționat misiunea diplomatică pe canalul său Telegram, adăugând că va urma un „răspuns ferm” din partea regimului de la Moscova.

