Lansarea ChatGPT de la OpenAI a marcat începutul utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale în literatura modernă. Platforme precum Amazon au fost inundate cu lucrări generate de AI, ceea ce a dus la limitarea publicațiilor zilnice pe Kindle (platforma de citit e-books) la trei titluri per autor. Fenomenul este greu de cuantificat, însă un sondaj realizat de Bookbub în mai 2025 arată că 45% dintre cei 1.200 de autori chestionați folosesc AI pentru scriere sau marketing, indică publicația germană t3n.de.

Mulți autori aleg să păstreze secretul utilizării inteligenței artificiale, temându-se de reacțiile negative ale cititorilor. Coral Hart, care a scris un roman complet în 45 de minute cu ajutorul AI în timpul unui apel pe Zoom, susține că această tehnologie este indispensabilă pentru a rămâne competitiv. „Dacă eu pot scrie o carte într-o zi, iar alții au nevoie de șase luni, cine va câștiga cursa?”, a declarat Hart. Ea intenționează să scrie sub trei noi pseudonime, sub care va publica lucrări etichetate explicit ca „generate de inteligență artificială”.

Hart organizează acum cursuri de coaching pentru autori, unde demonstrează utilizarea AI în procesul creativ. Deși peste 1.600 de persoane au participat la aceste cursuri, inclusiv figuri proeminente care se opun public tehnologiei, cererea pentru astfel de metode crește. Autoarea a dezvoltat și un program de scriere bazat pe AI, disponibil pentru un abonament lunar cuprins între 80 și 250 de dolari. Acest software promite să finalizeze o carte în mai puțin de o oră.

Cărțile scrise cu AI, refuzate categoric de cititori: „Nu le va mai păsa”

Mulți cititori resping cărțile generate de AI. În mai 2025, doi autori au fost criticați dur pentru lansarea unor romane care conțineau fragmente evidente din instrucțiunile de utilizare ale programelor AI. Potrivit Fast Company, cititorii s-au simțit înșelați și au cerut explicații.

De altfel, autoarea Elizabeth Ann West a fost ținta insultelor și amenințărilor pe rețelele sociale pentru cărțile sale generate de AI. Cu toate acestea, West susține că publicul va accepta aceste lucrări în timp. „În cele din urmă, cititorilor nu le va păsa”, a declarat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE