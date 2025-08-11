Potrivit Radio România Brașov, vehiculul a fost repus în circulație după o pauză cauzată de probleme tehnice.

Traseul autobuzului rămâne neschimbat, conectând Livada Poștei cu Poiana Brașov.

„Menținem același program de circulație, cu 10 plecări din Livada Poștei și tot atâtea din Poiana Brașov. Prima din Livada Pоștei este dimineața, la ora 9.00, ultima la ora 18.00. Se pleacă la fiecare fix din Livada Poștei”, a precizat Silviu Ștefan, purtătorul de cuvânt al RAT Brașov, conform sursei citate.

Prețul biletului rămâne accesibil: 5 lei pentru 90 de minute.

Autobuzul a fost scos din circulație pe 23 iulie, dar acum este gata să primească din nou pasageri.

„A revenit în circulație autobuzul etajat! În fiecare zi, autobuzul turistic pleacă din Livada Poștei la fiecare fix între orele 09.00 și 18.00, iar la și jumătate din Poiana Brașov. Vă amintim, din cauza unei probleme de ordin tehnic, luna trecută, în 23 iulie, autobuzul etajat a fost retras de pe traseul liniei 20.”, a precizat RTT Brașov.

