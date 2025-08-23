Tarife și facilități

Traseul va acoperi principalele puncte de interes ale orașului, incluzând Piața Victoriei, Calea Victoriei și Piața Unirii. Autobuzele vor circula zilnic, între orele 10.00 și 22.00, la intervale de 30 de minute.

Prețul unui bilet pentru adulți este de 70 lei, în timp ce copiii între 7 și 14 ani beneficiază de o reducere, plătind 35 lei. Pentru copiii sub 7 ani, călătoria este gratuită. Un aspect important de menționat este că biletele sunt valabile timp de 24 de ore de la validare, permițând pasagerilor să urce și să coboare ori de câte ori doresc în această perioadă.

Biletele pot fi achiziționate din toate punctele de vânzare STB sau direct din autobuz, folosind exclusiv cardul bancar. Pentru o experiență completă, turiștii au la dispoziție un audioghid în limba română și în alte patru limbi străine, accesibil prin aplicația Izi Travel.

Reluarea serviciului vine după o serie de întârzieri și probleme administrative. În iunie 2025, Consiliul General a luat decizia de a anula competența TPBI de a emite licențe de traseu pentru linia „Bucharest City Tour” . Această măsură a fost necesară pentru a debloca un serviciu care fusese paralizat de dispute politice și administrative timp de peste doi ani.

Pierderi financiare semnificative

Întârzierea în punerea în funcțiune a autobuzelor turistice a generat pierderi considerabile. Conform unui raport al Curții de Conturi, prejudiciul cauzat între 2023 și 2024 se ridică la peste 825.000 de lei (aproximativ 165.000 de euro). Aceste pierderi au fost generate de cheltuielile suplimentare cu vehiculele imobilizate, pe lângă costul inițial de achiziție de 428.000 de euro.

Serviciul „Bucharest City Tour” a funcționat până în 2019 cu autobuze închiriate de la Primăria Constanța. Suspendarea inițială, planificată pentru o perioadă limitată, s-a prelungit din cauza pandemiei. În decembrie 2022, Primăria Capitalei a achiziționat propria flotă de șase autobuze turistice supraetajate, dar lansarea serviciului a fost întârziată de complicații administrative.

O decizie din mai 2023 a transferat competența de licențiere a traseului de la Primăria Capitalei către TPBI, ceea ce a dus la noi întârzieri. Autoritățile din Ilfov, parte din TPBI, nu au aprobat traseele propuse, complicând și mai mult procedurile.

