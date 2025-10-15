Oleh Sîniehubov, guvernatorul regiunii Harkov, în nord-estul Ucrainei, a informat prin intermediul Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost nevoite să părăsească 27 de localităţi.

Un alt oficial din zona afectată a declarat ulterior la postul public de televiziune Suspilne că lista localităţilor din care familiile trebuie să se evacueze a fost extinsă la 40.

De luni întregi, forţele ruse atacă în direcția oraşului Kupiansk, considerat o ţintă-cheie în ofensiva lor, în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate.

Oraşul Kupiansk a fost capturat de invadatorii ruși în primele săptămâni ale invaziei la scară largă din Ucraina, care a început pe 24 februarie 2022, dar armata ucraineană l-a eliberat câteva luni mai târziu.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că forţele armate ale Kievului apără zone-cheie de pe linia frontului, inclusiv Kupiansk. De asemenea, în ultimele zile, el a vorbit despre o contraofensivă ucraineană în apropierea oraşului Dobropillea, mai la sud, și eliberarea a câteva sate.

Anterior, autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea orașului Sloviansk și a unor cartiere din Kramatorsk. Ambele orașe sunt situate în regiunea Donețk.