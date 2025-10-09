„Mă adresez locuitorilor oraşului, mai ales persoanelor în vârstă şi familiilor cu copii. Este timpul să evacuăm, deoarece vedem că inamicul ţinteşte sistemul energetic, îndeosebi instalaţiile de încălzire”, a transmis Vadîm Liah într-un mesaj publicat pe reţele de socializare.

Pe de altă parte, autorităţile au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din anumite cartiere din Kramatorsk, ultimul mare oraş din Donbas apărat de armata ucraineană. Situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului, orașul Kramatorsk este atacat adesea de invadatorii ruși.

„Din cauza deteriorării situaţiei de securitate în anumte teritorii ale comunităţii urbane din Kramatorsk, s-a decis evacuarea obligatorie a familiilor cu copii”, a anunţat pe Telegram Consiliul Municipal.

Această măsură „imediată” se aplică de asemenea localităţilor vecine.

Kramatorskul şi împrejurimile sale sunt „atacate frecvent cu drone” cu rază scurtă de acţiune, ceea ce duce la „distrugerea unor imobile de locuite şi a infrastructurii civile” şi „face imposibilă” activitatea serviciilor sociale şi medicale, precizează Consiliul Municipal.

Oraşul Kramatorsk avea aproximativ 150.000 de locuitori îaninte de lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Recomandări
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Potrivit guvernatorului regional, numărul de locuitori scăzuse la 53.000 în luna iulie.

Acest oraş a fost ocupat timp de câteva luni, în 2014, de către separatiştii proruşi, dar a fost recucerit de către armata ucraineană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Cât costă cea mai ieftină locuință din cel mai scump oraș al României? Cumpărătorii anticipează noi majorări ale prețurilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
Elle.ro
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
gsp
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
GSP.RO
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
GSP.RO
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
Știri România 20:48
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra
Știri România 19:06
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra
Parteneri
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Adevarul.ro
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Stiri Mondene 17:23
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:27
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Parteneri
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
TVMania.ro
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
ObservatorNews.ro
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.ro
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Parteneri
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Mediafax.ro
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
KanalD.ro
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani

Politic

Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Exclusiv Interviu
Politică 15:43
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Fanatik.ro
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită