„Mă adresez locuitorilor oraşului, mai ales persoanelor în vârstă şi familiilor cu copii. Este timpul să evacuăm, deoarece vedem că inamicul ţinteşte sistemul energetic, îndeosebi instalaţiile de încălzire”, a transmis Vadîm Liah într-un mesaj publicat pe reţele de socializare.

Pe de altă parte, autorităţile au ordonat joi evacuarea familiilor cu copii din anumite cartiere din Kramatorsk, ultimul mare oraş din Donbas apărat de armata ucraineană. Situat la aproximativ 20 de kilometri de linia frontului, orașul Kramatorsk este atacat adesea de invadatorii ruși.

„Din cauza deteriorării situaţiei de securitate în anumte teritorii ale comunităţii urbane din Kramatorsk, s-a decis evacuarea obligatorie a familiilor cu copii”, a anunţat pe Telegram Consiliul Municipal.

Această măsură „imediată” se aplică de asemenea localităţilor vecine.

Kramatorskul şi împrejurimile sale sunt „atacate frecvent cu drone” cu rază scurtă de acţiune, ceea ce duce la „distrugerea unor imobile de locuite şi a infrastructurii civile” şi „face imposibilă” activitatea serviciilor sociale şi medicale, precizează Consiliul Municipal.

Oraşul Kramatorsk avea aproximativ 150.000 de locuitori îaninte de lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

Recomandări Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”

Potrivit guvernatorului regional, numărul de locuitori scăzuse la 53.000 în luna iulie.

Acest oraş a fost ocupat timp de câteva luni, în 2014, de către separatiştii proruşi, dar a fost recucerit de către armata ucraineană.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE