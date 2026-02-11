1.000 de autorizații taxi, inclusiv pentru persoane cu dizabilități

Din totalul de 1.000 de autorizații disponibile în această primă etapă, dintr-o serie de patru astfel de proceduri, 80 sunt dedicate vehiculelor special adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

Conform unui comunicat al PMB, cererile pentru participarea la procedura de atribuire pot fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului București până la data de 15 aprilie 2026.

Autorizațiile rămase neatribuite în urma fiecărei etape vor fi reportate în cadrul următoarelor runde de alocare. Printre criteriile de selecție pentru obținerea licenței se numără marca și vechimea autovehiculului, normele de poluare euro, volumul portbagajului, dotările, precum și vechimea activității de transport autorizate a solicitantului.

Transportatorii autorizați trebuie să depună următoarele documente:

cerere de participare la procedura de atribuire; declarația pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă; declarația pe propria răspundere privind:

a) deținerea unui autovehicul în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor;

b) va deține un autovehicul, respectiv angajamentul de achiziționare a unui autovehicul, în proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, în termen de maximum 6 luni, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor; scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care se va efectua achiziția, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației (pentru mai multe autovehicule scrisorile sunt individuale).

Consiliul Concurenței cere schimbări legislative

În vara anului 2025, Consiliul Concurenței a recomandat revizuirea legislației privind transportul în regim de taxi și transportul alternativ, subliniind necesitatea unor condiții echitabile pentru toți actorii din piață.

Studiul realizat de autoritate a evidențiat că actualul cadru legislativ este depășit și nu mai reflectă realitățile economice și tehnologice.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, „uniformizarea, pe cât posibil, a cadrului legal, astfel încât atât transportatorii în regim de taxi, cât și operatorii de transport alternativ să își desfășoare activitatea pe piață în condiții cât mai puțin restrictive, va conduce atât la reducerea costurilor nejustificate, cât și la avantaje pentru consumatori, care vor avea, astfel, la dispoziție mai multe opțiuni pentru a se deplasa”.

Propuneri pentru modernizarea legislației privind taxiurile

Consiliul Concurenței a emis o serie de recomandări pentru a moderniza legislația actuală a transportului în regim de taxi:

Eliminarea limitării numărului maxim de autorizații taxi. Restricționarea accesului noilor operatori pe piață afectează concurența și, implicit, consumatorii.

Eliminarea tarifelor maximale. Prețurile ar trebui să fie determinate liber, de cerere și ofertă, deoarece nu există motive obiective pentru menținerea tarifelor plafonate.

Eliminarea limitării geografice a activității. Taxiurile ar trebui să poată opera în zone metropolitane sau între localități, conform nevoilor actuale de mobilitate urbană.

Renunțarea la obligativitatea afilierii la un dispecerat. Majoritatea comenzilor sunt acum preluate prin aplicații, iar plata serviciilor de dispecerat este considerată o constrângere inutilă.

Încurajarea vehiculelor nepoluante. Consiliul recomandă eliminarea sau reducerea taxelor de autorizare pentru vehiculele electrice și hibride, precum și scutiri fiscale pentru acestea.

Crearea unui sistem informatic național pentru taxiuri. Acesta ar putea îmbunătăți transparența și siguranța pasagerilor, prin monitorizarea activității șoferilor și a curselor.

Ajustări necesare pentru transportul alternativ

Autoritatea de concurență propune:

Eliminarea limitării geografice pentru a permite o mai mare flexibilitate pentru operatori și consumatori.

Armonizarea criteriilor tehnice. Vechimea maximă a vehiculelor utilizate în transportul alternativ ar trebui să fie identică cu cea din sectorul taxiurilor.

Optimizarea aplicațiilor digitale. Platformele care intermediază cursele ar trebui să includă mecanisme pentru identificarea și sancționarea șoferilor ce încalcă regulile.

Reguli pentru platformele de transport alternativ

Consiliul Concurenței atrage atenția că platformele digitale ar trebui să adopte politici mai transparente și echitabile pentru utilizatori și șoferi. Printre recomandări se numără:

Interzicerea modificării prețurilor în timpul cursei fără acordul clientului.

Politici de anulare echitabile pentru ambele părți.

Renunțarea la tarifele fixe diferențiate pe zile sau ore, având în vedere existența tarifelor dinamice, care deja reflectă fluctuațiile cererii și ofertei.

Potrivit Profit.ro, aceste măsuri vizează atât stimularea competiției, cât și îmbunătățirea condițiilor pentru consumatori, care vor beneficia de servicii mai diverse și mai eficiente.

Consiliul Concurenței subliniază că este esențial ca reglementările să fie în pas cu evoluțiile economice și tehnologice, pentru a răspunde mai bine nevoilor actuale ale pieței.

