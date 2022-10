Hajipour a transformat tweet-urile legate de proteste într-o melodie care a strâns, în doar 48 de ore, peste 40 de milioane de vizualizări. „Imnul manifestanților” s-a răspândit și pe alte platforme de socializare.

În melodia din tweet-uri etichetatee cu #MahsaAmini, artistul vorbește despre dorințele unei societăți tinere, moderne, unde oamenii tânjesc după o „viață normală” în loc de „paradisul impus” de statul polițienesc islamist.

„Pentru rușinea de a nu avea bani”, „Pentru dreptul de a ne săruta pe stradă fără frică”, „Pentru prizonierii politici” sunt doar câteva dintre versurile piesei „Baraye”, care s-ar putea traduce prin „ce mai urmează”.

După ce videoclipul piesei a fost lansat, poliția religioasă din Iran l-a ridicat și l-a arestat pe tânărul muzician. Autoritățile nu au confirmat informația, deși au spus că vor lua „măsuri împotriva celebrităților care au contribuit la alimentarea revoltelor”, potrivit guvernatorului Teheranului.

Musician Shervin Hajipour, whose video about the ongoing protests in #Iran has garnered tens of millions of views, has reportedly been arrested. #OpIran #MahsaAmini #IranRevolution#مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/tNixoidxzQ