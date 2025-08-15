Conform Infotrafic, accidentul în care au fost implicate cinci autovehicule a fost soldat doar cu pagube materiale.

„Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute”, anunțau polițiștii vineri, 15 august, la ora 7.15.

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Constanța, iar aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la kilometrul 57.

Asta în condițiile în care 15 august este zi liberă legală în țara noastră, iar mulți români profită de weekendul prelungit pentru a ajunge pe litoral.

Polițiștii recomandă șoferilor:

  • „Să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea”
  • „Să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic”
  • „Să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției”
  • „Să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus”
  • „Să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării”
  • „Să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise”.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Răscoala primarilor PSD-PNL-USR-UDMR contra lui Ilie Bolojan. Un liberal i-a declarat război, altul a cerut venirea la București. Replica premierului

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce se întâmplă cu Nina, după moartea lui Ion Iliescu. Vizitele sunt refuzate și la telefon nu răspunde. Ultimele detalii despre starea ei de sănătate și ce se întâmplă în casa fostului președinte
Viva.ro
Ce se întâmplă cu Nina, după moartea lui Ion Iliescu. Vizitele sunt refuzate și la telefon nu răspunde. Ultimele detalii despre starea ei de sănătate și ce se întâmplă în casa fostului președinte
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Avantaje.ro
Victor Ponta și-a făcut iubită după divorț, dar stai să vezi ce a anunțat Daciana acum despre viața ei! A vrut să se afle de la ea. Felicitări! “Am rămas în relații ok cu Victor”, spune ea
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Soția unui fotbalist de la FCU Craiova, bătută într-un supermarket de doi bărbați: „Am fost lovită și după ce am leșinat”
Știri România 10:03
Soția unui fotbalist de la FCU Craiova, bătută într-un supermarket de doi bărbați: „Am fost lovită și după ce am leșinat”
Care sunt românii care vor plăti contribuții la Sănătate mai mari cu 50% de la 1 ianuarie 2026
Știri România 09:24
Care sunt românii care vor plăti contribuții la Sănătate mai mari cu 50% de la 1 ianuarie 2026
Parteneri
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Adevarul.ro
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
Fanatik.ro
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce relație are Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. „Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta”
Stiri Mondene 10:32
Ce relație are Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. „Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta”
Pasiunile pe care le are Ana Ularu pe lângă actorie: „Sunt curioasă și etern interesată”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:14
Pasiunile pe care le are Ana Ularu pe lângă actorie: „Sunt curioasă și etern interesată”
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
ObservatorNews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul îți rupe inima. Familia, prietenii și fanii se roagă pentru ea
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Adormirea Maicii Domnului, cinstită de ortodocşi pe 15 august. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Mediafax.ro
Adormirea Maicii Domnului, cinstită de ortodocşi pe 15 august. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Wowbiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Un bărbat de 70 de ani a murit în vacanța la un hotel all-inclusive, după ce a mâncat pui gătit insuficient
KanalD.ro
Un bărbat de 70 de ani a murit în vacanța la un hotel all-inclusive, după ce a mâncat pui gătit insuficient

Politic

De ce nu a venit președintele Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța
Politică 10:24
De ce nu a venit președintele Nicușor Dan la Ziua Marinei de la Constanța
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
Politică 10:09
Suspendarea programului Visa Waiver pentru România are legătură cu anularea alegerilor, recunoaște Oana Țoiu. Ce spune Emil Hurezeanu
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii