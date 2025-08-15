Conform Infotrafic, accidentul în care au fost implicate cinci autovehicule a fost soldat doar cu pagube materiale.

„Traficul rutier este restricționat pe prima bandă, circulându-se îngreunat pe banda de urgență și banda nr. 2. Se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute”, anunțau polițiștii vineri, 15 august, la ora 7.15.

Valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de deplasare spre Constanța, iar aglomerație este semnalată și pe autostrada A0 Centura București, pe breteaua de urcare către A2 București-Constanța, fiind coloană în mișcare de la kilometrul 57.

Asta în condițiile în care 15 august este zi liberă legală în țara noastră, iar mulți români profită de weekendul prelungit pentru a ajunge pe litoral.

Polițiștii recomandă șoferilor:

„Să nu depășească limitele legale de viteză stabilite pentru fiecare șosea”

„Să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv în trafic”

„Să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției”

„Să nu aibă preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus”

„Să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării”

„Să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe interzise”.