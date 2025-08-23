Situația a fost descrisă de Cristian Scutariu, pe pagina sa de Facebook.

„În 2020, NASA a luat probe de pe un asteroid aflat la 300 de milioane de kilometri departare. Cu o… navă dotată cu un braț robotic de 3 metri care s-a întors după 3 ani pe Pământ cu probele pentru analiză. Easy!

Azi, în capitala Daciei, o echipă de la gaze a parcat pe marginea străzii. Au coborât doi lucrători, au încercat să deschidă o gură de mini-canal și au rupt ranga. Au dat niște telefoane, a mai venit o mașină de asistență care n-a văzut restul de rangă rămas în canal și a înfipt cauciucul în el. Pană!

După o oră au făcut pana, au luat restul de rangă, dar au spart cimentul din jurul gurii de canal și capacul nu mai stă bine. Pe seară, la orele 20:30, un livrator pe scuter a trecut peste capac, ăla a basculat, omu’ a căzut. Acum, la 21:30, s-a întors mașina de intervenție. Unu’ a coborât cu o creangă uriașă de copac, cu frunze pe ea, altul cu un sul de bandă portocalie. Primu’ a rupt mai multe crenguțe mici, le-a înfipt între marginea capacului și ciment, al doilea a înfășurat banda portocalie pe ele”, a transmis Cristian Scutariu pe pagina sa de Facebook.

Amintim faptul că o avarie majoră la o conductă magistrală de termoficare din București a lăsat mii de blocuri fără apă caldă. Potrivit News.ro, incidentul s-a produs duminică la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE