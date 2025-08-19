Progresul lucrărilor

Conducta afectată are o vechime de aproape 40 de ani și un diametru de un metru. Echipele Termoenergetica lucrează la remedierea situației. Tronsonul afectat, de aproximativ un kilometru, a fost izolat și secționat în două zone de intervenție.

În cursul nopții, patru echipe au finalizat reparațiile la două avarii pe conducta DN 800mm și una pe conducta DN 1000mm. Dimineața, a început încărcarea rețelei care alimentează Sectoarele 2 și 3 din CET Progresu. Alte patru echipe continuă lucrările pe celălalt segment de conductă.

Termenul estimat pentru finalizarea tuturor lucrărilor este 20 august 2025, ora 23.00.

Impactul asupra locuitorilor

Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat: „Sunt afectate sectoarele 4, 2 și 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcționare a centralei și, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă”.

Peste 4.000 de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei au rămas fără apă caldă. Avaria a forțat oprirea CET Progresu pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice.

Măsuri și scuze

Termoenergetica a precizat că pentru repornirea CET Progresu este necesar să fie îndeplinit minimul tehnic de funcționare, respectiv 60 Gcal și un debit de 1500 t/h.

Compania și-a cerut scuze pentru disconfortul creat, asigurând că echipele sunt mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiții de siguranță, în ciuda dificultăților de intervenție în subteran.

